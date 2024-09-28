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Какой трендовый оттенок добавить в базовый гардероб этой осенью (фото)

Оттенок пыльной розы в трендах 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осень часто ассоциируется с желто-коричневой гаммой, которую многие во время этого сезона любят добавлять в свой гардероб. Однако не стоит ограничиваться только такими оттенками, а то и вовсе одеваться с ног до головы в черное и серое.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о пыльно-розовом оттенке, который будет на пике популярности осенью и зимой 2024 года.

Пыльная роза - особенный цвет, который приобретают лепестки цветов в момент увядания.  Самой простой его версией является смесь розового и серого цветов.

Этот оттенок можно охарактеризовать как элегантный, женственный, утонченный. Он сочетается со всеми базовыми цветами, но при этом делает образ более оригинальным.

Такой цвет отлично сочетается с белым и коричневым. Для стильного повседневного образа подберите свитер пыльно-розового цвета. Сочетайте его с белыми брюками палаццо и коричневой обувью. Дополнит лук замшевая сумка шоколадного оттенка, который сейчас также в тренде.

Модный образ на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

Еще один универсальный вариант как для похода на работу, так и на свидание: шелковая блуза оттенка пыльной розы, белые брюки и коричневые аксессуары. Такого цвета свитер можно накинуть на плечи, создав таким образом многослойный лук.

Лук на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

Для выхода в свет присмотрите платье миди в цвете пыльной розы. К нему подберите открытую или же закрытую обувь - в зависимости от того, где будет проходить ваше мероприятие, а также миниатюрную сумку.

Праздничный образ на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

А для прогулки в выходной день с подругами или с любимым человеком надевайте базовые джинсы прямого кроя, свитер пыльно-розового оттенка и коричневое пальто. Дополнят образ слингбэки с узкими носками и сумочка-клатч в тон к верхней одежде.

Вариант на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

Ранее мы рассказали о 5 образах на осень, чтобы быть самой стильной.

Также узнайте, как выглядит самая модная обувь на осень 2024.

Для написания материала была использована Instagram-страница модного блогера Anouk Yve.

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