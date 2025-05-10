Какую посуду нельзя ставить в микроволновку: половину этого списка вы точно не знали

Микроволновая печь - настоящее спасение для тех, кто ценит время. Однако безопасность готовой пищи зависит не только от качества продуктов, но и от посуды, в которой она подогревается.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о разновидностях посуды, которые ни в коем случае нельзя класть в СВЧ-печь, а также те, которые подходят для разогрева без риска для здоровья и техники.

Посуда, которой не должно быть в микроволновке

Даже если посуда выглядит прочной или дорогой, это не гарантирует ее безопасности в СВЧ-печи. Вот список материалов, которых следует избегать:

Металлическая посуда. Она отражает микроволны, что может вызвать искры, поломку печи или даже пожар.

Посуда с металлизированным декором. Золотые или серебряные орнаменты действуют как металл и также опасны.

Меламин. Этот материал при нагревании выделяет формальдегид - вредное и потенциально канцерогенное вещество.

Хрусталь. Из-за наличия примесей свинца он не выдерживает нагревания и может треснуть.

Тарелки с трещинами или сколами. Влага в поврежденных участках может резко закипеть и разрушить посуду.

Бумажные пакеты из бумаги. Часто используются для выпечки, но легко воспламеняются при нагревании.

Пенопласт (полистирол). Быстро плавится и выделяет токсичные вещества.

Пластиковые контейнеры без пометки "для микроволновки". Обычный пластик может расплавиться или стать источником вредных паров.

Тонкое стекло. Из-за перепада температур оно способно мгновенно лопнуть.

Микроволновка способна расплавить или повредить многие виды посуды (фото: Freepik.com)

Безопасная посуда для микроволновой печи

Есть четкий перечень материалов, которые прошли проверку на термостойкость и не вступают в химические реакции под воздействием микроволн:

Жаропрочное стекло. Имеет толстые стенки, равномерно нагревается и не деформируется.

Керамика и фарфор. Без металлических узоров эти материалы прекрасно выдерживают высокие температуры.

Пластик с маркировкой "microwave safe". Такая посуда выдерживает нагрев до 130°C и не выделяет вредных веществ. Не забудьте снять или открыть крышку перед нагревом!

Силикон. Гибкий и термостойкий, он не деформируется, не плавится и не вступает в реакцию с продуктами.

Хотите избежать токсинов и проблем с техникой? Просто посмотрите на дно тарелки перед тем, как ставить ее в микроволновую печь.