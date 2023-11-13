Какое магазинное молоко категорически нельзя потреблять: это важно знать

Разные люди усваивают молочные продукты по-разному. Важно знать, на что обращать внимание при выборе молока в магазине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Что следует знать

Микробиолог и кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала, что люди начали употреблять в пищу молоко животных около 10 тысяч лет назад - когда начали одомашнивать коз и коров.

Ориентировочно тогда же возникла полезная мутация, позволившая человеку добавить молоко в свой рацион. Речь идет о возможности во взрослом возрасте производить фермент (лактазу) для расщепления молочного сахара (лактозы).

В случае людей, не имеющих лактазы (фермента) организм самостоятельно не может расщеплять и усваивать молочный сахар. Тогда он в неизмененном виде попадает в дальние отделы кишечника. А там часто в таких условиях образуются газы.

Для людей, организм которых производит лактазу, молоко стало дополнительным источником витамина D и калорий. Так что эта полезная мутация предоставила ощутимые эволюционные преимущества и быстро распространилась.

Людям с непереносимостью лактозы следует помнить:

лактоза часто входит в состав многих, на первый взгляд, "немолочных" продуктов, таких как сосиски, паштеты, хлеб или соус

неприятные симптомы, как правило, не возникают при умеренном потреблении лактозы (до 12 г лактозы, ориентировочно соответствующей стакану молока)

в кисломолочных продуктах содержание лактозы существенно ниже, чем в молоке. Молочнокислые бактерии помогают переваривать лактозу без газообразования

Количество молочных продуктов в рационе имеет значение

Для человека молочные продукты являются источником полноценного легкоусвояемого белка, а также кальция и витамина D.

Существует с десяток различных типов молочных продуктов, в том числе: молоко, ферментированные молочные напитки, сыры, масло, продукты из сыворотки и казеина.

Молочные продукты содержат насыщенные жиры. По рекомендациям ВОЗ, их доля в рационе должна быть контролируемой (до 25 г в сутки). Это не является основанием выбирать обезжиренные продукты, однако следует соблюдать разумную умеренность.

Также некоторые молочные продукты содержат большое количество свободных сахаров. Например, выбирая йогурты с наполнителями, следует учитывать, сколько сахара они добавляют в ваш дневной рацион (граница в день - 50 г).

Как выбрать безопасный продукт

Молочные продукты - привлекательная питательная среда для развития бактерий. В частности, патогенных, таких как возбудители сальмонеллеза, листериоза и бруцеллеза.

При выборе и хранении молочных продуктов нужно следовать следующим советам:

не стоит покупать домашние молочные продукты, не зная наверняка, соблюдались ли санитарные и гигиенические нормы

при покупке и потреблении молочных продуктов всегда обращайте внимание на срок годности и условия хранения - их следует строго соблюдать

при выборе сыров отдавайте предпочтение продуктам, изготовленным из пастеризованного молока

не используйте в пищу (в частности для выпечки) испортившиеся молочные продукты

Какое молоко нельзя употреблять

По словам экспертов, категорически нельзя потреблять магазинное молоко, что самовольно скисло.

При приготовлении кисломолочных напитков используют специальные закваски, содержащие молочнокислые бактерии. Когда скисает домашнее некипяченое молоко, это происходит при участии молочнокислых бактерий, попавших туда от животного.

Магазинное молоко после термообработки тоже впоследствии может скиснуть, но уже в результате деятельности микроорганизмов, попавших туда из окружающей среды.

Важно, что далеко не всегда это могут быть именно молочнокислые бактерии. Такое молоко часто имеет горьковатый привкус и может вызвать пищевое отравление.