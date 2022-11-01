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Что нужно делать со стиральной машиной регулярно: вы убережете себя от многих проблем

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Вторник 01 ноября 2022 22:01
Что нужно делать со стиральной машиной регулярно: вы убережете себя от многих проблем Фото: Как очистить стиральную машинку от плесени (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Стиральная машина во время эксплуатации со временем собирает всю грязь, нитки, пух и прочее. И если барабан машинки почти всегда сияет чистотой, то резинка становится черного цвета.

На это влияет очень много факторов - мыльный налет, грязь и даже плесень.

Каким простым способом можно очистить резинку в стиральной машине - читайте ниже.

При использовании стиральной машинки очень важно, чтобы она эффективно отстирывала вещи даже при низких температурах, работала экономно и вещи после стирки были без разводов.

Поэтому многие люди периодически запускают режим очистки - стирка без вещей со специальными средствами, а резинку просто протирают губкой. Но увы, этот метод не срабатывает и грязь накапливается после каждой стирки.

Особенно сильно грязь накапливается, если вы часто стираете спортивную обувь или одежду, которая была сильно испачкана.

Резинку в стиральной машине стоит очищать отдельно и со специальным средством, которое не навредит вашей машинке.

Можно использовать для таких целей обычную белизну. Для этого вам нужно надеть одноразовые перчатки и желательно респиратор или маску.

Нанесите небольшое количество жидкости на резинку и тщательно протрите внутренние складки с помощью старой зубной щетки или губки. Подождите 10 минут и смойте остатки белизны влажной губкой или тряпкой с теплой водой.

Для усиления эффекта можно запустить режим стиральной машинки для самоочищения или поставить на самый простой и быстрый режим с добавлением средства для очистки.

Кстати, ранее мы писали о том, почему не стоит стирать в машинке при температуре 40 градусов.

А еще рассказывали о том, как экономить электроэнергию во время работы стиральной машинки.

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