Какая одежда поможет выглядеть стройнее и выше: модные лайфхаки

Все девушки низкого роста хотят выглядеть немного выше и стройнее. Для этого не понадобится выполнять изнурительные упражнения и соблюдать строгие диеты. Стоит только подобрать правильную одежду.
Об этом сообщила стилист Александра Войсевич в Instagram.
По словам эксперта, для того чтобы девушке визуально выглядеть выше, стоит в образ добавить вертикали.
Брюки со стрелами
Как визуально выглядеть выше (скриншот)
Брюки с разрезами снизу
Как визуально выглядеть выше (скриншот)
Вертикальный принт "полоска"
Обтягивающие вещи не сделают стройнее
Если выбрать слишком маленький размер, можно визуально сделать толще даже очень стройную девушку. Это касается и нижнего белья - врезанные в тело завязки бюстгальтера или стринги выглядят ужасно.
В общем, одежда, которая делает вас стройнее - это вещи на размер больше. В них вы чувствуете себя комфортно и визуально выглядите, будто похудели на несколько килограммов.
Выбросьте мешковатую одежду
Также не стоит носить одежду размером с палатку, надеясь, что она все "закроет". В ней вы не будете выглядеть стройнее.
Юбка, платье
Лучше выбрать трапециевидную юбку, что заканчивается выше колен. Очень короткие мини-платья слишком обнажают бедра.
К тому же юбка не должна содержать резких горизонтальных акцентов.
Ранее мы сообщали, какие аксессуары будут в тренде этого сезона.
Также мы писали о 7 вещах, которые должны быть в вашем шкафу в сезоне весна-лето 2023 года.