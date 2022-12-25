RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой маникюр существенно омолодит ваши ручки: названы правильные цвета лака

Какие цвета ногтей омолаживают руки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие женщины пользуются маленькими уловками, в том числе и умело выбирают цвета лака, которые таким образом делают пальцы тонкими и в общем руки моложе. К примеру, темные оттенки не рекомендуются делать, если вы хотите сохранить молодость.

Об этом пишет SantePlus.

Какие цвета омолаживают руки

Красный

Красный, кроме эффектности, придает ногтям и рукам элегантность и чувственность. Он отлично смотрится на длинных ногтях.

Также он отлично сочетается с любой одеждой и обязательно привлечет внимание.

Красный маникюр омолаживает руки (freepik)

Светло-розовый

Розовый, как правило, очень стильный и легкий цвет. Он отлично подходит для всех сезонов, и можно совмещать его с узорами.

А светло-розовый придает ногтям младший вид и много стиля. Руки с годами подвержены влиянию различных внешних факторов, в частности солнечных лучей, поэтому этот тип цвета поможет существенно выглядеть моложе.

Светло-розовые ногти (freepik)

Оранжевый

Такой цвет придаст вам женственность и нежность. Этот цвет идеален для лета, отражает спокойствие, смелость и выглядит стильно.

Какие ногти омолаживают руки (freepik)

Яркие цвета

Яркие тона также являются отличным вариантом при выборе маникюра, поскольку они придают рукам особенности. Кроме того, вы можете сочетать их с нейтральными цветами, такими как черный или белый.

Нюдовые тоны

Если вы любите выглядеть всерьез и избегать посторонних взглядов, это идеальный вариант. Этот цвет поможет выглядеть красиво и элегантно. Вы можете сделать их в форме миндаля, это будет очень стильно и нежно.

Нюдовые цвета омолаживают руки (freepik)

Ранее мы сообщали, что делать, чтобы сохранить идеальный маникюр как можно дольше.

Также мы называли вещи, которые не следует делать перед походом на маникюр.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛакнігтіМаникюр