Какой маникюр существенно омолодит ваши ручки: названы правильные цвета лака

Многие женщины пользуются маленькими уловками, в том числе и умело выбирают цвета лака, которые таким образом делают пальцы тонкими и в общем руки моложе. К примеру, темные оттенки не рекомендуются делать, если вы хотите сохранить молодость.
Об этом пишет SantePlus.
Красный
Красный, кроме эффектности, придает ногтям и рукам элегантность и чувственность. Он отлично смотрится на длинных ногтях.
Также он отлично сочетается с любой одеждой и обязательно привлечет внимание.
Светло-розовый
Розовый, как правило, очень стильный и легкий цвет. Он отлично подходит для всех сезонов, и можно совмещать его с узорами.
А светло-розовый придает ногтям младший вид и много стиля. Руки с годами подвержены влиянию различных внешних факторов, в частности солнечных лучей, поэтому этот тип цвета поможет существенно выглядеть моложе.
Светло-розовые ногти (freepik)
Оранжевый
Такой цвет придаст вам женственность и нежность. Этот цвет идеален для лета, отражает спокойствие, смелость и выглядит стильно.
Яркие цвета
Яркие тона также являются отличным вариантом при выборе маникюра, поскольку они придают рукам особенности. Кроме того, вы можете сочетать их с нейтральными цветами, такими как черный или белый.
Нюдовые тоны
Если вы любите выглядеть всерьез и избегать посторонних взглядов, это идеальный вариант. Этот цвет поможет выглядеть красиво и элегантно. Вы можете сделать их в форме миндаля, это будет очень стильно и нежно.
Ранее мы сообщали, что делать, чтобы сохранить идеальный маникюр как можно дольше.
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