Що робити, щоб зберегти ідеальний манікюр якомога довше: це корисно знати

Манікюр - важлива складова прекрасного образу для будь-якої жінки. Провівши дві години у свого майстра, хочеться чим довше зберігати цей ідеальний манікюр.

Як на довгий час зберегти манікюр в чудовому стані - читайте нижче .

Час, який гелеве покриття тримається на нігтях, залежить від кількох факторів. На якість гель-лаку впливають:

загальне здоров'я організму і стан нігтів;

тип і якість обраних матеріалів;

використовувана технологія нанесення покриття;

підготовка нігтьової пластини до нанесення манікюру.

Зазначимо, що носка гель-лаку буде тривалою, якщо правильно провести обробку нігтьової пластини перед нанесенням нового покриття. Заборонено здирати старий лак гострими предметами та використовувати агресивні пилки.

Як надовше зберегти манікюр

Уникайте контакту з гарячою водою

Звичайно, гель-лак надійно застигає ще в салоні, проте нігтьова пластина залишається чутливою до перепадів температур та вологості. Необхідно перші декілька днів після манікюру утриматися від прийому гарячих ванн, відвідування лазні та сауни.

Все тому, що якщо лак почне відходити від поверхні пластини раніше, ніж настане час оновлювати манікюр.

Як зберегти ідеальний манікюр довше (freepik)

Не використовуйте миючі засоби без рукавичок

Це стосується будь-якої домашньої роботи, яка вимагає використання спеціальних засобів для чищення. Все тому, що хімічні речовини у складі засобів наносять лаку мікропошкодження, через що він може тріскатися та відшаровуватися.

Догляд за шкірою рук

Зазвичай після манікюру майстер зволожує та живить кутикулу за допомогою олії, але цього не достатньо, щоб руки були доглянутими. Необхідно вдома наносити на кутикулу спеціальні засоби, які пом’якшують їх, не даючи загрубіти.