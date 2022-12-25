Який манікюр суттєво омолодить ваші ручки: названо правильні кольори лаку

Які кольори омолоджують руки

Червоний

Червоний, крім ефектності, надає нігтям і рукам елегантність і чуттєвість. Він чудово виглядає на довгих нігтях.

Також він чудово поєднується з будь-яким одягом і обов’язково приверне увагу.

Червоний манікюр омолоджує руки (freepik)

Світло-рожевий

Рожевий, як правило, дуже стильний та легкий колір. Він чудово підходить для всіх сезонів, і можна поєднувати його з візерунками.

А світло-рожевий надає нігтям молодшого вигляду та багато стилю. Руки з роками піддаються впливу різних зовнішніх факторів, зокрема сонячних променів, тому цей тип кольору допоможе суттєво виглядати молодше.

Світло-рожеві нігті (freepik)

Помаранчевий

Такий колір додасть вам жіночності та ніжності. Цей колір ідеальний для літа, він відображає спокій, сміливість та виглядає стильно.

Які нігті омолоджують руки (freepik)

Яскраві кольори

Яскраві тони також є чудовим варіантом під час вибору манікюру, оскільки вони надають рукам особливості. Крім того, ви можете поєднувати їх з нейтральними кольорами, такими як чорний або білий.

Нюдові тони

Якщо ви любите виглядати серйозно і уникати сторонніх поглядів, це ідеальний варіант. Цей колір допоможе виглядати елегантно та красиво. Ви можете зробити їх їх у формі мигдалю, це буде дуже стильно і ніжно.

Нюдові кольори омолоджують руки (freepik)