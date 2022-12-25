Какой маникюр существенно омолодит ваши ручки: названы правильные цвета лака

Многие женщины пользуются маленькими уловками, в том числе и умело выбирают цвета лака, которые таким образом делают пальцы тонкими и в общем руки моложе. К примеру, темные оттенки не рекомендуются делать, если вы хотите сохранить молодость.

Какие цвета омолаживают руки

Красный

Красный, кроме эффектности, придает ногтям и рукам элегантность и чувственность. Он отлично смотрится на длинных ногтях.

Также он отлично сочетается с любой одеждой и обязательно привлечет внимание.

Красный маникюр омолаживает руки (freepik)

Светло-розовый

Розовый, как правило, очень стильный и легкий цвет. Он отлично подходит для всех сезонов, и можно совмещать его с узорами.

А светло-розовый придает ногтям младший вид и много стиля. Руки с годами подвержены влиянию различных внешних факторов, в частности солнечных лучей, поэтому этот тип цвета поможет существенно выглядеть моложе.

Светло-розовые ногти (freepik)

Оранжевый

Такой цвет придаст вам женственность и нежность. Этот цвет идеален для лета, отражает спокойствие, смелость и выглядит стильно.

Какие ногти омолаживают руки (freepik)

Яркие цвета

Яркие тона также являются отличным вариантом при выборе маникюра, поскольку они придают рукам особенности. Кроме того, вы можете сочетать их с нейтральными цветами, такими как черный или белый.

Нюдовые тоны

Если вы любите выглядеть всерьез и избегать посторонних взглядов, это идеальный вариант. Этот цвет поможет выглядеть красиво и элегантно. Вы можете сделать их в форме миндаля, это будет очень стильно и нежно.

Нюдовые цвета омолаживают руки (freepik)