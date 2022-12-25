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Какой маникюр существенно омолодит ваши ручки: названы правильные цвета лака

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Воскресенье 25 декабря 2022 13:03
Какой маникюр существенно омолодит ваши ручки: названы правильные цвета лака Какие цвета ногтей омолаживают руки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие женщины пользуются маленькими уловками, в том числе и умело выбирают цвета лака, которые таким образом делают пальцы тонкими и в общем руки моложе. К примеру, темные оттенки не рекомендуются делать, если вы хотите сохранить молодость.

Об этом пишет SantePlus.

Какие цвета омолаживают руки

Красный

Красный, кроме эффектности, придает ногтям и рукам элегантность и чувственность. Он отлично смотрится на длинных ногтях.

Также он отлично сочетается с любой одеждой и обязательно привлечет внимание.

Какой маникюр существенно омолодит ваши ручки: названы правильные цвета лакаКрасный маникюр омолаживает руки (freepik)

Светло-розовый

Розовый, как правило, очень стильный и легкий цвет. Он отлично подходит для всех сезонов, и можно совмещать его с узорами.

А светло-розовый придает ногтям младший вид и много стиля. Руки с годами подвержены влиянию различных внешних факторов, в частности солнечных лучей, поэтому этот тип цвета поможет существенно выглядеть моложе.

Какой маникюр существенно омолодит ваши ручки: названы правильные цвета лака

Светло-розовые ногти (freepik)

Оранжевый

Такой цвет придаст вам женственность и нежность. Этот цвет идеален для лета, отражает спокойствие, смелость и выглядит стильно.

Какой маникюр существенно омолодит ваши ручки: названы правильные цвета лакаКакие ногти омолаживают руки (freepik)

Яркие цвета

Яркие тона также являются отличным вариантом при выборе маникюра, поскольку они придают рукам особенности. Кроме того, вы можете сочетать их с нейтральными цветами, такими как черный или белый.

Нюдовые тоны

Если вы любите выглядеть всерьез и избегать посторонних взглядов, это идеальный вариант. Этот цвет поможет выглядеть красиво и элегантно. Вы можете сделать их в форме миндаля, это будет очень стильно и нежно.

Какой маникюр существенно омолодит ваши ручки: названы правильные цвета лакаНюдовые цвета омолаживают руки (freepik)

Ранее мы сообщали, что делать, чтобы сохранить идеальный маникюр как можно дольше.

Также мы называли вещи, которые не следует делать перед походом на маникюр.

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