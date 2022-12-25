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Який манікюр суттєво омолодить ваші ручки: названо правильні кольори лаку

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Неділя 25 грудня 2022 13:03
Який манікюр суттєво омолодить ваші ручки: названо правильні кольори лаку Які кольора нігтів омолоджують руки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато жінок користуються маленькими хитрощами, в тому числі і вміло вибирають кольори лаку, які таким чином роблять пальці тонакими та загалом руки молодшими. Наприклад, темні відтінки не рекомендуються робити, якщо ви хочете зберегти молодість.

Про це пише SantePlus.

Які кольори омолоджують руки

Червоний

Червоний, крім ефектності, надає нігтям і рукам елегантність і чуттєвість. Він чудово виглядає на довгих нігтях.

Також він чудово поєднується з будь-яким одягом і обов’язково приверне увагу.

Який манікюр суттєво омолодить ваші ручки: названо правильні кольори лакуЧервоний манікюр омолоджує руки (freepik)

Світло-рожевий

Рожевий, як правило, дуже стильний та легкий колір. Він чудово підходить для всіх сезонів, і можна поєднувати його з візерунками.

А світло-рожевий надає нігтям молодшого вигляду та багато стилю. Руки з роками піддаються впливу різних зовнішніх факторів, зокрема сонячних променів, тому цей тип кольору допоможе суттєво виглядати молодше.

Який манікюр суттєво омолодить ваші ручки: названо правильні кольори лаку

Світло-рожеві нігті (freepik)

Помаранчевий

Такий колір додасть вам жіночності та ніжності. Цей колір ідеальний для літа, він відображає спокій, сміливість та виглядає стильно.

Який манікюр суттєво омолодить ваші ручки: названо правильні кольори лакуЯкі нігті омолоджують руки (freepik)

Яскраві кольори

Яскраві тони також є чудовим варіантом під час вибору манікюру, оскільки вони надають рукам особливості. Крім того, ви можете поєднувати їх з нейтральними кольорами, такими як чорний або білий.

Нюдові тони

Якщо ви любите виглядати серйозно і уникати сторонніх поглядів, це ідеальний варіант. Цей колір допоможе виглядати елегантно та красиво. Ви можете зробити їх їх у формі мигдалю, це буде дуже стильно і ніжно.

Який манікюр суттєво омолодить ваші ручки: названо правильні кольори лакуНюдові кольори омолоджують руки (freepik)

Раніше ми повідомляли, що робити, щоб зберегти ідеальний манікюр якомога довше.

Також ми називали речі, які не варто робити перед походом на манікюр.

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