Маникюр с блестками на Рождество: яркие идеи для праздничного образа

Маникюр с блестками - это идеальный выбор для праздничных дней, особенно для Рождества и Нового года. Он будет напоминать сияние новогодних огней и поднимет настроение даже в серые будни.

Металлические блестки

Используйте металлические блестки, которые выглядят очень стильно и актуально. Этот маникюр будет подходить как для вечеринки, так и для торжественного ужина. Можно нанести блестки на весь ноготь или сделать акценты только на одном или нескольких ногтях. Актуальные цвета: золотой, серебристый, бронзовый, медный.

Блестки на ногтях (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Праздничные рисунки с блестками

Добавьте блестки на элементы новогоднего дизайна, например, снежинки, елочки, звездочки или даже символы года. Это может быть как классический маникюр с деталями, так и более сложные рисунки.

Маникюр с рисунками на Новый год (фото: instagram.com/heygreatnails)

Блестящий французский маникюр

Французский маникюр можно сделать более современным и ярким, добавив блестки. Замените классическую белую линию на золото или серебро, или используйте радужные блестки, или яркий кончик и блестки.

Френч с блестками (фото: instagram.com/pop_polished, instagram.com/amyytran, instagram.com/heygreatnails)

"Кошачий глаз" с блестками

Маникюр "кошачий глаз" - это эффектный и загадочный дизайн, который имитирует световой отражающий эффект на ногтях, напоминающий взгляд кошки. Этот стиль маникюра пользуется популярностью благодаря своим красивым переливам и глубине цвета. Он идеально подойдет как для повседневного использования, так и для праздничных случаев, включая Новый год.

Маникюр "кошачий глаз" с блестками (фото: instagram.com/melanated.mani)

Разные дизайны в одном маникюре

Вы можете сделать нежную нюдовую основу, а несколько ногтей покрыть глиттером. В моде френч с блестящими кончиками разных цветов, маникюр омбре, дизайн с фольгой или стемпингом. Также можно добавить блестки на элементы новогоднего дизайна, например, снежинки, елочки, звездочки или даже символы года.

Вариант маникюра на Новый год 2025 (фото: instagram.com/merlin_nails)