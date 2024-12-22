Маникюр с блестками на Рождество: яркие идеи для праздничного образа
Маникюр с блестками - это идеальный выбор для праздничных дней, особенно для Рождества и Нового года. Он будет напоминать сияние новогодних огней и поднимет настроение даже в серые будни.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие варианты нейл-арта сделать с таким дизайном в преддверии рождественских и новогодних праздников.
Металлические блестки
Используйте металлические блестки, которые выглядят очень стильно и актуально. Этот маникюр будет подходить как для вечеринки, так и для торжественного ужина. Можно нанести блестки на весь ноготь или сделать акценты только на одном или нескольких ногтях. Актуальные цвета: золотой, серебристый, бронзовый, медный.
Блестки на ногтях (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Праздничные рисунки с блестками
Добавьте блестки на элементы новогоднего дизайна, например, снежинки, елочки, звездочки или даже символы года. Это может быть как классический маникюр с деталями, так и более сложные рисунки.
Маникюр с рисунками на Новый год (фото: instagram.com/heygreatnails)
Блестящий французский маникюр
Французский маникюр можно сделать более современным и ярким, добавив блестки. Замените классическую белую линию на золото или серебро, или используйте радужные блестки, или яркий кончик и блестки.
Френч с блестками (фото: instagram.com/pop_polished, instagram.com/amyytran, instagram.com/heygreatnails)
"Кошачий глаз" с блестками
Маникюр "кошачий глаз" - это эффектный и загадочный дизайн, который имитирует световой отражающий эффект на ногтях, напоминающий взгляд кошки. Этот стиль маникюра пользуется популярностью благодаря своим красивым переливам и глубине цвета. Он идеально подойдет как для повседневного использования, так и для праздничных случаев, включая Новый год.
Маникюр "кошачий глаз" с блестками (фото: instagram.com/melanated.mani)
Разные дизайны в одном маникюре
Вы можете сделать нежную нюдовую основу, а несколько ногтей покрыть глиттером. В моде френч с блестящими кончиками разных цветов, маникюр омбре, дизайн с фольгой или стемпингом. Также можно добавить блестки на элементы новогоднего дизайна, например, снежинки, елочки, звездочки или даже символы года.
Вариант маникюра на Новый год 2025 (фото: instagram.com/merlin_nails)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы нейл-мастеров: Lauren, Gabriela P, Amy Tran, franci, Aistе Haas, Melanated Mani aka Anna.