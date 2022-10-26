Как долго можно пользоваться косметикой, чтобы не навредить коже

Срок годности косметики изготовители указывают на упаковке. Однако обычно после покупки человек сразу его выбрасывает. Поэтому стоит знать, не испортилась ли любимая косметика, чтобы не навредить здоровью.

Об этом пишет 5-Minute Crafts .

Каков срок годности косметики

Корректоры или основа под макияж

В частности, срок годности такого продукта будет зависеть от его состава:

водная база - 12 месяцев;

масляная база - до 18 месяцев.

Такие средства следует хранить в прохладном месте и регулярно встряхивать тюбик.

Румяна, бронзер и пудра

Порошкообразная косметика может сохраняться 18 месяцев, ведь она не содержит воды, поэтому бактериям сложнее размножаться.

После каждого использования следует плотно закрывать крышку, чтобы не попала жидкость. Не используйте жирный консиллер перед нанесением бронзатора, румян или пудры. Также нужно перед каждым использованием очищать кисточку.

Подводка для глаз

Срок годности продукта достигает:

жидкая подводка - от 3 до 6 месяцев в зависимости от того, как часто вы ее используете;

карандаш для глаз - до 36 месяцев.

Эксперты советуют очищать кончик кисточки подводки после каждого использования.

Тушь для ресниц

Эксперты говорят, что тушь нужно менять очень часто из-за влажной консистенции.

В общей сложности срок годности составляет:

при регулярном применении - 3 месяца;

при нерегулярном - 6 месяцев.

Важно, что нельзя держать тушь открытой более нескольких минут, потому что она быстро засохнет.

Блеск для губ

Состав помады и блеска не способствует размножению бактерий, поэтому их можно использовать от 12 до 18 месяцев.

Кисти для макияжа

Всем известно, что кисти могут содержать многие бактерии, поэтому очищать их нужно еженедельно. Лучше всего хранить их в ящике, где они не имеют контакта с воздухом.