Какой цвет волос поможет скрыть старение и морщины: советы эксперта

По словам Николь, с возрастом цвет лица становится более блеклый и тусклый, на кожном покрове появляются неровности и это визуально добавляет возраст.

Лицо начинает терять жир и это приводит к впалостям на щеках. Кожа истончается, и ее эластичность снижается и это подчеркивает тонкие линии.

"Также как ношение неправильной одежды или отсутствие ухода за кожей могут состарить вас, так же может подействовать и неправильный цвет волос", - подчеркнула парикмахер.

Она рекомендует пряди у лица красить в карамельные, медовые и золотистые оттенки - они позволят скрыть ранние морщины.

Кроме того, Николь советует использовать специальные техники окрашивания, при которых оттенок ближе к лицу будет более насыщенный, чем на затылке - такой фокус может заменить более инвазивные процедуры или корректировку лица.

"Это цвета также смягчат тон кожи, добавят ей тепла и скроют морщины", - подчеркнула Николь.

Светлые оттенки волос, по словам эксперта, визуально помогают омолодить женщину. Однако и среди светлых оттенков есть те, которые могут состарить. Например, платиновый блонд.

"Платиновые или почти белокурые локоны выглядят неестественно и могут сделать вас очень бледной. Светловолосым людям лучше избегать ярких или платиновых оттенков, если вы хотите выглядеть моложе", - считает стилист.

Она рекомендует выбирать тонкие кремовые оттенки на несколько тонов светлее вашего естественного цвета или добавить медовый, золотой или карамельный блонд, чтобы немного скрасить и при этом не переборщить.