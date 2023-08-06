Какой цвет вы любите больше всего, такой вы и человек: простой тест

По цвету, который любит человек, можно определить его темперамент, характер, склонности и привычки. Это могут быть предпочтения в одежде, дизайне в доме, автомобиле, когда четко прослеживается преобладание той или иной цветовой гаммы.

Красный

Любители красного цвета обычно яркие и энергичные люди. Они уверены в себе и часто берут на себя руководство в разных ситуациях. Любят привлекать внимание и не боятся быть в центре событий.

Терпение не относится к достоинствам любителей красного. Тем не менее, другим людям с вами интересно, вы побуждаете их к действию. Мир оказался бы скучным местом без "красных" людей.

Розовый

Человек, предпочитающий розовый цвет, всю жизнь находится в мире грез и ожидании чудес. Мечтает о высокой любви, он нежен и расслаблен. Нередко "розовые очки" заменяют ему действительность, а вот свидание с суровой правдой может надолго выбить его из колеи.

Бывает, что "розовый" человек часто подводит окружающих, поскольку переоценивает свои силы. Но после неприятностей и жизненных бурь он почти мгновенно успокаивается. Такой человек часто обещает гораздо больше, чем может выполнить, но его планы - это чаще всего иллюзии.

Оранжевый

Это цвет людей, обладающих большой интуицией и склонных к мечтательности. Они очень любят сиять в любом обществе и находиться в центре внимания. У них много способностей, но они скорее оригинальны, но не гениальны.

Люди, у которых любимый оранжевый цвет, часто бывают непостоянными. Своим лучшим другом такой человек, скорее всего, назовет того, с которым сошелся недавно.

Желтый

Любители желтого цвета и его оттенков обычно очень оптимистичны и энергичны. Эти люди любят жизнь и наслаждаются каждым ее моментом. Они также обычно очень творческие и могут создавать удивительные произведения искусства.

Люди, у которых желтый цвет любим, оригинальны, наделены богатым воображением и развитым художественным вкусом. Если вам нравится желтый цвет, вы, вероятнее всего, надежный друг. Ваши амбиции часто реализуются, и в целом у вас очень светлый взгляд на жизнь.

Зеленый

Любители зеленого цвета обычно очень спокойны и уравновешены. Эти люди могут быть терпеливы, смотрят на вещи и ситуации под разными углами и долгое время, чтобы принять правильное решение.

Если вы предпочитаете зеленый цвет, значит, вы боитесь чужого влияния, ищете самоутверждения. Поклонник темно-зеленого цвета часто упрям и настойчив.

Синий

Любители синего цвета - это умные и творческие личности, стремящиеся быть в курсе последних идей и тенденций. Они имеют практическое мышление, позволяющее им применять свои знания и опыт на деле.

Люди, предпочитающие синие цвета, доверчивы и нуждаются в доверии. Чувствительные к нуждам других, способные на крепкую дружбу, такие люди тяжело переживают любую измену или разочарование. Они не избегают крупных компаний, однако предпочитают оставаться в кругу близких друзей.

Голубой

Такие люди любят жизнь, любят играть в ней хорошие роли, любят успех и, как правило, легко его достигают. Если их работа им по душе, то они достигают в ней больших успехов.

Любитель голубого умеет многое давать, но вместо этого хочет получать столько же. Из немногих качеств, усложняющих ему жизнь, можно выделить страх одиночества.

Фиолетовый

Любители фиолетового цвета чаще всего творческие и чувствительные люди. Они могут быть интровертами, которые предпочитают тихие вечера дома, но также умеют быть экстравертами на общественных мероприятиях.

"Фиолетровые" личности загадочны, имеют творческий склад ума и быстро воспринимают возвышенные идеи. Такой цвет часто нравится художникам, а также людям, считающим, что они сильно выделяются из однообразия окружающей толпы. Если это ваш цвет, вы, скорее всего, щедры и очаровательны.

Коричневый

Люди, неравнодушные к оттенкам коричневого, имеют ровный характер, твердое чувство долга и ответственности, ценят тонкий юмор, простоту, комфорт, качество, гармонию и дом. Поклонник коричневого цвета основательный и пытается совершать только обдуманные поступки.

Он предпочитает не шумную компанию, а одиночество и тишину. Такого человека отличают строгость в отношениях, устойчивость в жизни и бережливость. Он любит власть и стремится к ней. Для него самое главное - крепко и твердо стоять на земле.

Серый

Серый - любимый цвет рассудительных и недоверчивых людей, долго раздумывающих, прежде чем принять какое-то решение. Люди, предпочитающие этот самый нейтральный из всех оттенков, отличаются таким же нейтральным отношением к жизни.

Если это ваш цвет, вы, очевидно, предпочитаете безопасный, осмотрительный, уравновешенный образ жизни. Вы часто в жизни идете на компромиссы, практические и спокойные, не любите привлекать внимание, получаете удовольствие от труда и хотите быть полезным.

Белый

Белый символизирует чистоту. Те, кто другим тонам предпочитает белый, обычно отличаются аккуратностью во всем, они осторожны и проницательны, критичны и несколько суетливы. Белый также означает самодостаточность и часто невинность. Он - как воспоминание детства и простоты.

Интересно, что этот цвет может предпочесть человек с любым характером, он редко кого-то отталкивает.

Черный

Человек, выбирающий черный, всегда готов к борьбе, он полон огня и страсти. Это цвет бунта, стихии, но не добровольное чувство, а внушенное обстоятельствами или другими людьми.

В его жизни интим играет ведущую роль, он очень страстен, своего рода "царь ночи", обожает любить и быть любимым. Независимо от цели, он всегда идет напролом, не останавливаясь. В отношениях с ним вы обязательно столкнетесь с неуправляемыми эмоциями.