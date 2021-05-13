Кива закотив скандал на суді над Медведчуком:" не треба ставити свою ж*пу перед моїм обличчям" (відео)
На засідання Печерського суду щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку прийшов його однопартієць - одіозний нардеп Ілля Кива. Не обійшлося цього разу без скандалу.
Про це повідомляється на відео, опублікованому в Telegram-каналі Pavlovsky News.
Спочатку Кива ходив по залу суду і висловлював свої претензії працівникам ЗМІ. Нардеп заявляв журналістам, що ті, мовляв, заважають йому виконувати "депутатські повноваження".
А потім скандальному нардепу не сподобалося, що журналіст "24 каналу" встановив штатив і повернувся до нього спиною, затуляючи йому огляд. Далі виникла словесна перепалка.
"Не треба ставити свою жо*у перед моїм обличчям", - звернувся до журналіста Кива.
Журналіст відповів нардепу, що він також не повинен бачити "жо*у Киви", на що той прокричав, щоб журналісти не заважали йому працювати.
Втихомирив нардепа-скандаліста його однопартієць Вадим Рабінович. Він попросив його сісти і той погодився.
Ілля Кива влаштував скандал з журналістом
Нагадаємо, що 11 травня Віктору Медведчуку оголосили підозру. Його підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
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