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Кива закотив скандал на суді над Медведчуком:" не треба ставити свою ж*пу перед моїм обличчям" (відео)

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Четвер 13 травня 2021 14:55
Кива закотив скандал на суді над Медведчуком:" не треба ставити свою ж*пу перед моїм обличчям" (відео) Фото: Кива закотив скандал на суді над Медведчуком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На засідання Печерського суду щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку прийшов його однопартієць - одіозний нардеп Ілля Кива. Не обійшлося цього разу без скандалу.

Про це повідомляється на відео, опублікованому в Telegram-каналі Pavlovsky News.

Спочатку Кива ходив по залу суду і висловлював свої претензії працівникам ЗМІ. Нардеп заявляв журналістам, що ті, мовляв, заважають йому виконувати "депутатські повноваження".

А потім скандальному нардепу не сподобалося, що журналіст "24 каналу" встановив штатив і повернувся до нього спиною, затуляючи йому огляд. Далі виникла словесна перепалка.

"Не треба ставити свою жо*у перед моїм обличчям", - звернувся до журналіста Кива.

Журналіст відповів нардепу, що він також не повинен бачити "жо*у Киви", на що той прокричав, щоб журналісти не заважали йому працювати.

Втихомирив нардепа-скандаліста його однопартієць Вадим Рабінович. Він попросив його сісти і той погодився.

Ілля Кива влаштував скандал з журналістом

Нагадаємо, що 11 травня Віктору Медведчуку оголосили підозру. Його підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Читайте також, як кандидат наук Кива обматюкав нардепів у прямому ефірі.

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Новини України Життя Віктор Медведчук Ілля Ківа
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