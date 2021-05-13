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Кива закатил скандал на суде над Медведчуком: "не надо ставить свою ж*пу перед моим лицом" (видео)

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Четверг 13 мая 2021 14:55
Кива закатил скандал на суде над Медведчуком: "не надо ставить свою ж*пу перед моим лицом" (видео) Фото: Кива закатил скандал на суде над Медведчуком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На заседание Печерского суда по избранию меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку пришел его однопартиец - одиозный нардеп Илья Кива. Не обошлось на этот раз без скандала.

Об этом сообщается на видео, опубликованном в Telegram-канале Pavlovsky News.

Вначале Кива ходил по залу суда и выражал свои претензии работникам СМИ. Нардеп заявлял журналистам, что те, мол, мешают ему выполнять "депутатские полномочия".

А потом скандальному нардепу не понравилось, что журналист "24 канала" установил штатив и повернулся к нему спиной, заслоняя ему обозрение. Далее возникла словесная перепалка.

"Не надо ставить свою жо*у перед моим лицом", - обратился к журналисту Кива.

Журналист ответил нардепу, что он также не должен видеть "жо*у Кивы", на что тот прокричал, чтобы журналисты не мешали ему работать.

Утихомирил нардепа-скандалиста его однопартиец Вадим Рабинович. Он попросил его сесть и тот согласился.

Илья Кива устроил скандал с журналистом

Напомним, что 11 мая Виктору Медведчуку объявили подозрение. Его подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Читайте также, как кандидат наук Кива обматерил нардепов в прямом эфире.

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