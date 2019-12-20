Ківа погрожував з'їсти нардепа прямо в Раді: з'явилося відео

Ілля Ківа погрожував з'їсти іншого нардепа (Колаж РБК-Україна)

Ілля Ківа погрожував депутату від "Слуги народу" під час бійки в Раді

У Верховній Раді України сталася бійка під час засідання комітету аграрної та земельної політики. Основними учасниками бійки були Ілля Ківа від "ОПЗЖ", Вадим Івченко від "Батьківщини" і депутат "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Як заявив Мотовиловець після конфлікту, нардеп Ілля Ківа погрожував йому. Як повідомляється в сюжеті "Радіо Свобода", депутат намагався під час сутички захистити від посягань голову комітету.

"Королевська почала відтягувати мене. Вони набігли і почали кричати, що я б'ю жінку і почав він (Ілля Ківа) кричати, що він буде різати мене на частини і буде їсти мене. А після цього він вже почав бити Шуфрича", - поділився деталями Мотовиловець.

Ілля Ківа відреагував на звинувачення і сказав, що таким чином він "захищав український народ" від "вовкулаків", які хотіли серед ночі "вкрасти єдине надбання народу – землю".

"Я, як громадянин і патріот країни, захищаю інтереси країни і свого народу. Це не робота комітету, це шабаш вовкулаків", - прокоментував конфлікт Ілля Ківа.

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