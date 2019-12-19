Рот закрий свій, жінка: нардепи влаштували бійку в Раді (відео)

У Раді побилися нардепи (Фото: скріншот)

Депутати побилися під час розгляду законопроекту про ринок землі

У Верховній Раді побилися депутати під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики. У бійці ввечері 18 грудня взяли участь нардепи Ілля Кива від "ОПЗЖ", Вадим Івченко від "Батьківщини" та Андрій Мотовиловець від "Слуги народу".

Відео інциденту опублікувала у своєму Facebook заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

"Старі політики - старі методи", - підписала вона кадри.

Конфлікт між нардепами спалахнув при розгляді законопроекту про ринок землі на засіданні комітету. Місце голови комітету Миколи Сольського було заблоковано представниками "ОПЗЖ" та "Батьківщини".

На кадрах видно, як після бійки між депутатами тривають суперечки та словесні перепалки. Кива кричить про "зрадників України", одна з присутніх, яка знімала бійку на мобільник, закликає розблокувати засідання.

"Рот закрий свій, будь ласка, жінка!" - відповідає на це Ківа.

В цей час скандального депутата намагається заспокоїти його колега по партії Нестор Шуфрич.

Сольський після інциденту оголосив перерву на 15 хвилин.

Відео: У Раді побилися нардепи на засіданні комітету з питань аграрної політики

Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент з бійкою нардепів і обурюються такою поведінкою.

Ще б трохи, і Ківа в пориві пристрасті побив би Шуфрича. От були б класні новини;

Жах який!

Культура спілкування з жінкою, на вищому рівні... кого наші люди "понавибирали"? Співчуваю вам! Працювати з цим бидлом дуже важко! Думаю якщо би він так до мене говорив, то як мінімум звідти вилетів із тріском! Тримайтеся там! Бидло, воно і в Африці бидло!

Господи, які клоуни!

Олені...