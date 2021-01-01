Православний календар на січень 2021: повний список свят

Православний календар на січень 2021 (фото: pixabay)

У січні 2021 року дуже багато важливих релігійних свят, таких як Різдво і Водохреща. Але є і ряд інших, про які важливо пам'ятати, щоб дотримуватися традицій та обрядів.

Так, 7 січня православні християни святкуватимуть великий день - Різдво Христове. Це свято є державним вихідним, і 8 січня також буде вихідним днем, але з відпрацюванням 16 числа. Також в цей день закінчується Великий різдвяний піст. Які ще релігійні свята чекають нас в перший місяць 2021 року - читайте в нашому матеріалі.

Наступними за важливістю січневими святами після Різдва вважаються Обрізання Господнє, Хрещення Господнє, Тетянин день.

Всі православні свята січня 2021

1 січня - мученика Воніфатія Тарсийського; Іллі Муромського Чудотворця; мучеників Поліевкта і Тимофія, диякона.

2 січня - священномученика Ігнатія Богоносця; праведного Іоанна Кронштадського, Чудотворця; святителя Антонія (Смирницького), архиєпископа Воронезького; Новодворської, "Рятівниці потопаючих" ікони Божої Матері.

3 січня - великої мучениці Юліанії; кончини святителя Петра, чудотворця; благовірної княгині Юліанії Вяземської, Новоторжської.

4 січня - субота перед Різдвом Христовим; великомучениці Анастасії Узорішительниці.

5 січня - десять мучеників критських: Феодул, Саторнін, Євпор, Геласій, Євнікіан, Зотик, Помпій, Агафопус, Василід і Еварест; день пам'яті священномученика Василя і преподобномучеників Макарія та Івана.

6 січня - навечір'я Різдва Христового (Різдвяний святвечір); преподобномучениця Євгенія; преподобний Микола слов'янин.

7 січня - Різдво Христове; поклоніння святим волхвам: Мельхіору, Гаспару і Валтасару.

8 січня - попразднества Різдва Христового; Собор Пресвятої Богородиці; священномученик Євфимій, єпископ Сардийский; Остробрамської Віленської, "Трьох Радостей", Байбузської, "Ласкавої"; Барловської (Блаженне Лоно); "Помічниці в пологах"; "Про тебе радіє" - ікон Божої Матері.

9 січня - апостол первомученик і архидиякон Стефан; преподобний Федір Написаний, сповідник.

10 січня - День пам'яті 20 000 мучеників, у Нікомидії потерпілих.

11 січня - мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі вбитих; преподобний Маркел Апамейський, ігумен обителі "Неусипаючих".

12 січня - святитель Макарій, митрополит; праведних Йосифа Обручника, Давида царя та Іакова, брата Господнього по плоті.

13 січня - віддання свята Різдва Христового; преподобна Меланія Римлянина; святителя Петра (Могили), митрополита Київського.

14 січня - Обрізання Господнє; день святого Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської.

15 січня - передпразднество Богоявлення; кончини, другого обрітення мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця; праведної Юліанії Лазаревської.

16 січня - день пам'яті святого пророка Малахії, ним була передбачена поява Спасителя, Предтечі і Страшного Суду; Мученика Гордія Каппадокійського.

17 січня - Собор 70 апостолів; день пам'яті преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сикелийського.

18 січня - Водохресний Святвечір; священномученик Феопемпт, єпископ Никомідійський, і мученик Феони волхва.

19 січня - Святе Богоявлення, Хрещення Господнє; кончина святителя Феофана, Затворника Вишенського.

20 січня - попразденство Богоявлення, Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

21 січня - преподобний Григорій, чудотворець Печерський; день пам'яті преподобних Георгія Хозевіта і Еміліана сповідника; преподобна Домніка Константинопольська, ігуменя.

22 січня - святитель Філіп, митрополит, чудотворець.

23 січня - святитель Феофан, Вишенський Затворник; преподобний Павло Комельский (Обнорський).

24 січня - преподобний Феодосій Великий; преподобний Михайло Клопський, Новгородський; Єлецької ікони Божої Матері.

25 січня - День Пресвятої мучениці Тетяни, яка постраждала за віру; святителя Сави, архієпископа Сербського; Акафістної, Попської (ієрейської); "Годувальниця" - ікон Божої Матері.

26 січня - день пам'яті мучеників Єрмила та Стратоніка; преподобний Іринарх, затворник.

27 січня - рівноапостольна Ніна, просвітителька Грузії; преподобномучеників Ісаї, Сави, Мойсея і учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніаміна, Євсевія, Іллі та інших з ними.

28 січня - преподобні Павло Фівейський і Іоанн Кущник.

29 січня - поклоніння веригам, скувавшим апостола Павла; праведний Максим Тотемський, пресвітер.

30 січня - поклоніння першому самітнику і ченцю Антонію Великому; преподобному Антонію Димському.

31 січня - святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських; преподобних схимонаха Кирила і схимонахині Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.

Раніше ми писали, як правильно увійти в 2021 рік, щоб досягти успіху і стати щасливішими.

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