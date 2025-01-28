Меркурий готовит особый сюрприз для 5 знаков Зодиака. Астролог дала список счастливчиков

Вторник, 28 января, станет началом особого периода, когда Меркурий сможет дать позитивные перемены представителям 5 знаков Зодиака. Впрочем, не для всех этот день будет удачным.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 28 января и сказала, каким знакам Зодиака можно ждать начала хорошего периода.

Каким знакам Зодиака повезет в особый период Меркурия

28 января Меркурий совершает ингрессию в знак Водолея. Там он будет находиться до 14 февраля 2025 года. Это - нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы. Но есть те, кому такой период принесет позитивное влияние.

В список счастливчиков попали такие знаки Зодиака:

Близнецы

Весы

Водолей

Овен

Стрелец.

Этот период будет особенно удачным для тех, чья деятельность связана с инженерным делом, техникой, точными и естественными науками, изобретательством, политикой, астрономией и астрологией, литературой.

Внимательными с действием Меркурия в этот период нужно быть:

Львам

Скорпионам

Тельцам.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - напомнила астролог.

"В этот период могут актуализироваться активности, связанные с друзьями, социальными проектами, высокими, цифровыми технологиями, Интернетом, воздушным транспортом", - добавила она.



Гороскоп на понедельник (иллюстративное фото: freepik.com)

Прогноз астропогоды на 28 января

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Повышается женская интуиция. Конфликты с женщиной в этот день могут привести к нарушению космических законов", - рассказала Соловьева.

Это вторник - стрессовый день. По словам астролога, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния.

"Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Могут появиться депрессия и тоска. Отслеживайте ваши мысли и события этого дня. Воспринимайте сложности этих суток как урок высших сил, указывающих на проблемы, которые нужно решить, и которые являются результатом, на который мы заслужили", - советует эксперт.

"Трансформируйте негативные мысли в позитивные, используя техники психокоррекции. Оставьте фальшивые связи, избавляйтесь от надоедливых людей. Завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты. Полезно соблюдать пост, провести очищение организма, уделить время водным процедурам, бане, сауне, уборке дома", - добавила она.