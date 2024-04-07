Почему миска не должна быть всегда полной: эксперт рассказал, как правильно кормить собаку

Часто владельцы собак считают, что их любимцам нужно больше корма, чем это есть на самом деле. Но перекармливание животного может повлечь за собой появление лишнего веса и проблем со здоровьем.

Как правильно определиться с суточной нормой корма для своей собаки, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) Александр Айшпур, кандидат ветеринарных наук, эксперт по научным коммуникациям Royal Canin.

Оптимальный вес собаки можно поддерживать, если собака потребляет ежедневно столько же калорий, сколько тратит. Итак, в процессе подбора оптимальной порции для вашего компаньона нужно, прежде всего, ответить на несколько вопросов:

Какого размера ваша собака

При выборе рациона для начала ориентируйтесь на рекомендации по порциям для конкретной породы или пород аналогичных размеров. Обычно суточная порция рассчитывается, исходя из веса собаки во взрослом возрасте. Так что если ваш пес уже взрослый – за основу вы можете брать его вес.

А если у вас щенок – вам нужно ориентироваться на вес его родителей, стандартный вес породы вашего животного или пород аналогичных размеров. Однако учитывайте, что такая рекомендация является стартовой и приблизительной.

Советы по рациону для конкретной собаки могут существенно отличаться в зависимости от возраста, активности, состояния здоровья и т.д.

Насколько активна ваша собака?

Часто владельцам кажется, что их любимец очень активен и поэтому требует дополнительного кормления – чтобы не был голоден. Однако если собака не задействована в активных специализированных тренингах или мероприятиях, то, скорее всего, ему будет достаточно стандартной порции.

"Прогулки на улице до 3 часов в день без активной нагрузки не считаются высоким уровнем активности для собаки. Если же собака проводит большую часть дня в помещении, то стандартную порцию стоит уменьшить на 10-20%, или использовать порцию для собак с низкой активностью которую некоторые производители отмечают на упаковке", – пояснил специалист.

Он добавил, что некоторые собаки нуждаются в дополнительной нагрузке.

"А вот собаки, которые 1-3 часа в день задействованы в интенсивных тренировках – нуждаются в дополнительной энергии. Для того чтобы наиболее точно обеспечивать потребности собаки в энергии, нужно систематически проводить оценку кондиции тела животного. И уже согласно кондиции корректировать суточную порцию корма. В этом вам может помочь ветеринарный врач", – отметил Александр Айшпур.

Есть ли у собаки особые состояния, которые могут нуждаться в специальном режиме и питании.

Беременные собаки и собаки во время болезни могут нуждаться в особом рационе, чтобы поддержать здоровье. Маленьким щенкам и молодым собакам нужно большее количество питательных веществ (поскольку они еще растут), а соответственно и более калорийный рацион из-за их более высокой подвижности и быстрого метаболизма.

Чтобы получить рекомендацию именно для вашей собаки, обратитесь к ветеринарному врачу – особенно в случаях, если вы не уверены в точности своих просчетов или не можете определить кондицию тела вашего животного или уровень его активности.

Как соблюдать норму и не перекармливать животное