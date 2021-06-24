Кіркоров проти Басти: хто із зірок небезпечний для України, а на кого СБУ "закрила очі"
Філіп Кіркоров не зможе в'їхати на територію України оскільки його внесли до "чорного списку". СБУ включило відомого російського співака до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Про це повідомляє Міністерство культури і інформаційної політики України.
В "чорний список" Кіркорова внесли 22 червня. При цьому інші російські виконавці можуть відвідувати Україну попри сильне невдоволення активістів. В першу чергу мова йде про репера Басту, який після гастролей в окупованому Криму зібрався давати концерти в Україні.
"Вакуленку за законом повинні заборонити в'їзд в Україну, оскільки він становить загрозу національній безпеці, але немає. Його пускають в Україну. У влади ще є час виправити ситуацію і не принижувати всю країну", - заявив Сергій Стерненко в Facebook.
При цьому Басти в "чорному списку" зараз немає. У 2017 році йому заборонили в'їзд в Україну через відвідування анексованого Росією Криму. Але обмеження діяло до 16 вересня 2020 року.
Зазначимо, що в "чорному списку" зараз знаходиться 201 осіб. Серед яких не тільки співаки і співачки, але і актори, включаючи Івана Охлобистіна, Стаса П'єху, репера Гуфа, Валерія Сюткина, Михайла Порєченкова, частину "Хору Турецького", вокаліста Limp Bizkit Фред Дерста та інших.
В Україні хочуть виступати багато російські виконавці. Так, наприклад, на 25 червня в Києві запланований концерт гурту Кровосток, а 29 липня в Одесі виступить JONY. Російський реп-дует HammAli & Navai дасть концерт в Києві 19 серпня, а Мумий Тролль - 4 серпня.
При цьому деякі українські артисти не проти виступати з російськими виконавцями. Днями Іван Дорн і Alyona Alyona засвітилися на новому треку гурту Каста.
Відео (YouTube)
Нагадаємо, активісти в Одесі зірвали концерт "кримнашиста" і колишнього російського поліцейського Хабіба Шаріпова.
Раніше в Україні рвалася російська група "Фактор-2", яка виступала в Криму. Артисти розігрували квитки на концерт в нашій країні.