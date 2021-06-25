RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кіркоров відреагував за заборону відвідування України: "я повинен сказати дякую"

Автор: Анна Шиканова

Філіп Кіркоров відреагував на те, що СБУ заборонило артисту відвідувати Україну. Російського музиканта і продюсера включили до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Як пояснили в СБУ, Кіркорову заборонили в'їзд в Україну через концерти в окупованому Криму і підтримку анексії півострова.

Артист відреагував на заборону дуже емоційно і записав відео, яке опубліковане на його сторінці в Instagram.

Він назвав заборону в'їзду в Україну абсурдом і заявив, що йому тепер потрібно пишається і навіть сказати спасибі.

"Внесення до чорного списку народного артиста України - це вже звучить як абсурд. Але у світі такого багато. Деякі недалекі чиновники намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на гаслах і націоналістичній пропаганді. Я навіть повинен сказати спасибі таким чиновникам, оскільки вони своєю дурістю допомагають мені стати ще більш популярним", - сказав Філіп Кіркоров у своєму зверненні.

Він додав, що тепер може пишатися і висловив думку, що це рішення було прийнято у зв'язку з ненавистю до Росії. Також Кіркоров зазначив, що творчість заборонити неможливо.

"Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то державу можна тільки пожаліти", - сказав артист.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мінкульті пояснили, чому Філіп Кіркоров і Ані Лорак досі мають статус заслужених артистів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Філіп Кіркоровчерный список