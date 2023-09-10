Профессиональная армия РФ закончилась еще прошлой осенью, - Буданов

Война против Украины не пошла на пользу режиму Кремля, он уже не такой мощный, как хочет казаться. К тому же военная мощь России за полтора года сильно деградировала.

Об этом заявил генерал-лейтенант, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YES .

"Война не пошла на пользу путинскому режиму: экономика не выдерживает, это - факт. Финансы держатся на запасах, а военная мощь сильно потеряла за время войны. Профессиональная армия, в общем понимании, закончилась прошлой осенью. Сейчас они воюют мобилизованными. Производство нового оружия и техники на абсолютно недостаточном уровне", - отметил генерал-майор.

Буданов поделился также и своими мыслями относительно проблемы эскалации, отметив, что это первая война, где были использованы абсолютно все виды вооружения.

"О какой эскалации можно говорить, если задействованы абсолютно все типы вооружений: от подводных лодок до стратегических бомбардировщиков. Нужно изменить логику: не все в руках российской федерации, и не все в руках других игроков на мировой арене, что-то зависит и от нас", - констатировал он.

Он также предостерег от эйфории и шапкозакидательских настроений, поскольку враг учится, перенимая, в том числе успешную украинскую тактику.

"С точки зрения креативности и гибкости мы все еще побеждаем Россию. Путинский режим уже не такой мощный. Но это все еще непреодолимый враг и нельзя просто так говорить, что у них все абсолютно плохо. Они адаптируются. Хорошо построили не одну линию обороны. Но наше движение продолжается!", - подытожил глава ГУР.

Напомним, сегодня, 10 сентября, глава ГУР заявил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться и после наступления холодной погоды , даже если продвигаться вперед станет труднее.

Контрнаступление ВСУ

В последние месяцы ВСУ усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Западные СМИ сообщали, что украинские бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно данным Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Роботиного.

При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Роботино подразделения по другим направлениям. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

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