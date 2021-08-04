Курорт Коблево порівняли з відпочинком в СРСР: лежаки в морі і люди один на одному (відео)
Курорт Коблево відзначився жахливими умовами (колаж РБК-Україна)
Курорт Коблево в Миколаївській області відзначився жахливими умовами для відпочинку і його порівняли з курортом часів СРСР.
Про це розповіли на YouTube-каналі Big Family
За словами туристів, море там дуже брудне, пляж забитий людьми так, що не проштовхнутися.
"Людей на пляжі багато, пройти дуже важко. Лежаки стоять прямо в морі, як їх не зносить - я не знаю. Вітер на курорті сильний і великі хвилі, тому море дуже брудне", - розповіли відпочиваючі.
Відзначимо, що на вулицях курорту абсолютно немає людей в захисних масках. Їх ніхто не носить.
Відпочиваючі під відео пишуть, що такий курорт востаннє бачили за часів Радянського Союзу.
- Нинішній пляж уздовж Коблево - це якийсь совок часів СРСР! Подібні картинки я бачила в радянських документальних фільмах. Ви де-небудь в Туреччині бачили таке масове скупчення людей на пляжі як в Коблево? Відповідь ясна - такого бардаку там немає. А ось на українських чорноморських пляжах - ніякого цивілізованого відпочинку для простого народу України я щось не помітила. Просто совок перенесли машиною часу в Коблево і змусили людей обурюватися недоглянутістю і необлаштованістю українського пляжу
- Вода брудна, людей тьма. Не розумію такий відпочинок, це може для людей, які живуть у віддалених куточках, щоб виїхати на людей подивитися себе показати.
- Просто жесть, люди один на одному, ніде навіть розвернутися.
Як ми писали раніше, на курорті Бердянська медузи виживають туристів, купатися без гідрокостюма нереально.