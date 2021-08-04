Курорт Коблево порівняли з відпочинком в СРСР: лежаки в морі і люди один на одному (відео)

Курорт Коблево в Миколаївській області відзначився жахливими умовами для відпочинку і його порівняли з курортом часів СРСР.

Про це розповіли на YouTube-каналі Big Family

За словами туристів, море там дуже брудне, пляж забитий людьми так, що не проштовхнутися.

"Людей на пляжі багато, пройти дуже важко. Лежаки стоять прямо в морі, як їх не зносить - я не знаю. Вітер на курорті сильний і великі хвилі, тому море дуже брудне", - розповіли відпочиваючі.

Відзначимо, що на вулицях курорту абсолютно немає людей в захисних масках. Їх ніхто не носить.

Відпочиваючі під відео пишуть, що такий курорт востаннє бачили за часів Радянського Союзу.