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У Кирилівці жінка поскаржилася на "відерних" медуз: атакують пляжі (відео)

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Кирилівка, Четвер 12 серпня 2021 18:38
У Кирилівці жінка поскаржилася на "відерних" медуз: атакують пляжі (відео) Колаж РБК-Україна: у Кирилівці нашестя медуз
Автор: Тетяна Самарук

У Кирилівці знов помітили нашестя морських мешканців на Федотовій косі. Відпочивальниця розповіла, що під час купання помітили "відерних" медуз.

Побачене жінка опублікувала на YouTube.

Так, за словами жінки, вранці 12 серпня вона вирішила покупатися у морі, проте враження від запливу її не дуже порадували. Біля берега було дуже багато медуз, які вражають своїм розмірами.

Також вона каже, що помітила медуз, які могли б уміститися у відра. Окрім того, морські мешканці були настільки великими, що відпочивальниця навіть назвала їх "відерними".

Пляжі Азовського моря продовжують атакувати медузи. На відео видно, що люди все одно купаються у морі, проте побоюються морських мешканців. Тому більшість туристів плавають у воді на матрацах.

Раніше ми повідомляли, що на березі Азовського моря знайшли химерних створінь.

Також у Залізному Порту - аншлаг туристів через низькі ціни на відпочинок.

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Кирилловка
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