ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кирилівці помітили ціле сімейство дивовижних птахів із Червоної книги: яскраве фото

Кирилівка, П'ятниця 14 серпня 2020 16:40
У Кирилівці помітили ціле сімейство дивовижних птахів із Червоної книги: яскраве фото
Молочний лиман у Кирилівці (фото: azov-sea.org)
Автор: Володимир Костирін

У Кирилівці рідкісні птахи знайшли ідеальне місце для гніздування

На курорті в Кирилівці помітили рідкісних птахів - рожевих пеліканів. Ціле сімейство пернатих прогулювалося по знаменитому Молочному лиману і ловило рибу у водах.

Туристи зняли на фото красивих птахів і опублікували в мережі.

Рожеві пелікани занесені в Червону книгу України. На території нашої країни в 1-й половині XX століття невеликі колонії цих перелітних птахів існували у пониззях річок, які впадають у Чорне та Азовське моря, а починаючи з XXI століття вони стали гніздитися в українській частині дельти Дунаю.

Ці пелікани - сезонні мігранти - вони воліють обирати для гніздування великі мілководні водойми з густими очеретяними заростями на березі, селяться на озерах та річках, а іноді на слабо зарослих островах.

Наразі Молочний лиман в Кирилівці повноводний, і в 2020 році в ньому заборонили ловити рибу, тому для рожевих пеліканів там тепер "земля обітована", де вдосталь здобичі, зазначає РІА "Мелітополь".

Пернаті водоплавні красені досить великі - близько 10-12 кг - і їм необхідно з'їдати кілька великих риб або приблизно до 1,5 кг дрібної.

Дивні рожеві пелікани зовсім не вміють пірнати - вони ловлять рибу, занурюючи дзьоб і частину тулуба під воду.

У Кирилівці помітили ціле сімейство дивовижних птахів із Червоної книги: яскраве фото

Рожеві пелікани на Молочному лимані в Кирилівці (Фото: t.me/itszp)

Як повідомлялося, днями у Кирилівці до людей вискочили дивовижні тварини, і їх там точно не чекали.

Також ми писали про те, що у Чорнобилі показали птицю, яка може згинати шию в трьох місцях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України животныептицыКирилловка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся