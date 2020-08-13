У Чорнобилі показали птицю, яка може згинати шию в трьох місцях (фото)

В Чорнобильському заповіднику показали білу чаплю (колаж РБК-Україна)

У Чорнобилі водиться болотяний птах, що живиться гризунами чи комахами

У мережі з'явилося приголомшливе фото білої чаплі, яка мешкає в Чорнобильському біосферному заповіднику. На знімку можна побачити білу велику чаплю, яка може сильно витягати шию при польоті. Кадр з'явився на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в Facebook.

"Ось так літає чапля велика або біла чапля на теренах Чорнобильського заповідника. Це - велика болотяний птах, яка полює в основному на мілководді, де ловить усіляку водяну живність - риб, рептилій, амфібій, молюсків і ракоподібних. Однак може пообідати і дрібними гризунами, пташенятами або з сараною", - сказано в описі фото.

В Чорнобилі показали білу чаплю (фото: facebook.com/pg/zapovidnyk2018)

На сторінці заповідника згадали, що завдяки S-подібної шиї, яка довше тіла, і шостого хребця, біла чапля може втягувати і витягати цю частину тіла, що дуже допомагає під час польотів.

до Речі, шостий шийний хребець біля великої білої чаплі має незвичайну форму - він витягнуть і побудований таким чином, що птиця здатна швидко витягнути шию або, навпаки, втягнути її в себе.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали на фото незвичайну птицю, яку часто плутають з ластівкою. Але насправді цей цікавий мешканець заповідника є близьким родичем колібрі, а ще він зовсім не вміє хоч по землі.

Також ми повідомляли, що Чорнобилі показали велику птицю-майстри маскування. Знайти її на фото дуже складно.