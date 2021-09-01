На Кіпрі російська туристка залізла в саркофаг і застрягла: відео порятунку

У місті Ларнаці, що на Кіпрі під час екскурсії з російською туристкою стався курйоз. Вона захотіла полежати в усипальниці святого Лазаря, однак щось пішло не так.

Так, туристка не розрахувавши своєї статури й не вмістилася у саркофаг праведного Лазаря. ЇЇ витягували інші туристи, які стали свідками події.

Зокрема, жінка у складі екскурсійної групи зайшла до церкви, у якій зберігаються мощі Святого Лазаря. Вона вирішила залізти всередині та прилягти. Однак, потім вона вирішила встати, але це зробити їй не вдалося. Їй притиснуло ноги, тому інші туристи допомагали її витягати.

Що відомо про храм

Церква Святого Лазаря — це християнський храм IX століття у місті Ларнаці Республіки Кіпр.

Церква названа на честь праведного Лазаря з Віфанії, якого, згідно з Євангелією, воскресив Ісус Христос. Згідно з православною традиції, Лазар після Воскресіння Христа був змушений через переслідування юдеями покинути Юдею та дістатися Кіпру, де незабаром апостоли Павло й Варнава поставили його першим єпископом Кітіону (старовинна назва Ларнаки).

Після воскресіння він прожив ще 30 років, а потім вдруге помер на Кіпрі. Над його гробницею була споруджена церква святого Лазаря. В церкві праворуч біля вівтаря є печера - гробниця праведного Лазаря.

Мощі праведного Лазаря знаходяться посередині: голова і половина його кісток (друга половина мощей була в Константинополі, хрестоносці в 1204-1291 р. забрали їх до Франції в м. Марсель).