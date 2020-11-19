У Криму вирішили ховати в картонних трунах, щоб економити (відео)

У Криму виробляють труни з картону (колаж РБК-Україна)

В окупованому Росією Криму почали робити труни з картону - такі вироби для поховання та кремації, за задумом виробників, дозволять заощаджувати гроші та менше забруднювати ґрунт і ґрунтові води.

Про подібні переваги картонних трун і їх екологічності йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Mash.

За словами керівника "Національної меморіальної компанії" в Севастополі Михайла Ремеза, труни з щільного картону з гідроізоляцією важать не більше 5 кілограмів, але здатні витримати масу до 120 кілограмів.

Крім того, такі картонні коробки з екологічних матеріалів при кремації здатні згоряти за 3-5 хвилини, що значно знизить споживання деревини для подібних випадків.

Також замовники можуть вибрати декор і колір труни на свій розсуд, а щоб надати індивідуальність на кришці можливе нанесення за допомогою принтера будь-якого фотодруку.

"Картонні коробки стали робити на півострові не просто так", - зазначається в публікації.

Відео: У Криму пропонують ховати і кремувати в трунах з картону

У мережі відреагували на таку ініціативу неоднозначно: деякі критикують і сміються над похоронним ноу-хау, "розвивають тему" і пропонують ще більш економічні варіанти поховання.

Нарешті дійшли руки, при такій смертності скоро ліс закінчиться, ну а місця всім вистачить

У картонних коробках, як кота. Не те щоб я проти екології, але це якось трешово дуже

Наступний апгрейд - мішок паперовий похоронний... можу підказати виробників, до речі

У дощову погоду не ховати.

В коробці від телевізора давайте ховати.

Раніше повідомлялося, що на Волині чоловікові приписали коронавірус і поховали в мішку, хоча дружина каже, що був інсульт.

Зазначимо, що кілька років назад в Шотландії похоронне бюро пропонувало своїм клієнтам вовняні труни.