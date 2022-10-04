ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине заметно снизилась стоимость некоторых овощей: что сейчас с ценами

Новина українською →
Украина, Вторник 04 октября 2022 13:38
В Украине заметно снизилась стоимость некоторых овощей: что сейчас с ценами В Украине подешевели популярные овощи (GettyImage)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине овощной рынок в последнюю неделю стабильный, без значительных подчисток цен. Однако все же возможное колебание объясняется балансом между спросом и предложением. В частности некоторые виды овощей, такие как пекинская капуста и огурцы подешевели.

Об этом пишет AgroTimes.

Во Львове на крупнейшем оптовом рынке запада Украины "Шувар" пекинская капуста подешевела с 35-40 грн/кг до 28-32 грн/кг, а молодая капуста снизилась в цене с 20 до 15-17 грн/кг.

Также цена огурцов снизилась с 60 до 55 грн/кг.

К тому же поздняя белокочанная капуста подорожала с 7-9 грн/кг до 10 грн/кг. Цветная капуста тоже выросла в цене с 45-50 до 60 грн/кг.

Капусту брокколи продают за 50-65 грн/кг, савойскую капусту - 20 грн/кг.

Выросла цена на круглые красные томаты - с 36 до 50 грн/кг. Однако, стабильная цена остается на помидоры "сливки" - 35 грн/кг. Крупные томаты стоят 42-45 грн/кг. Розовые помидоры продаются по 60 грн/кг.

Стабильные цены оставляют на овощах борщового набора. Морковь можно приобрести за 17 грн/кг, свеклу - 5 грн. Лук продается по 25-27 грн/кг, картофель - 6 грн/кг.

Какие цены в супермаркете

В частности, как свидетельствуют данные мониторинга, сейчас цена огурцов в супермаркете несколько завышена. Дешевле всего можно приобрести в супермаркете Auchan.

  • Auchan - 70, 25 грн/кг;
  • АТБ - 72, 95 грн/кг;
  • Novus - 72,99 грн/кг.

Также цены на капусту сейчас таковы:

  • Auchan - молодая капуста стоит 35,90 грн/кг, пекинская - 81,90 грн/кг;
  • АТБ - капуста стоит 16,95 грн/кг, пекинская - 59,79 грн/кг;
  • Novus - цена на капусту достигает 15,29 грн/кг, за пекинскую придется отдать 84,99 грн/кг.

Ранее мы сообщали, что в Украине может стать дефицитом популярный овощ.

Также мы писали, что существенно подорожало куриное мясо.

Читайте РБК-Украина в Google News
капуста огірки ціни на овочі