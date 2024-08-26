Кинотерапия: 7 фильмов и сериалов, которые помогут справиться со стрессом

"Амели" (2001)

Это сказка об одинокой девушке с Монмартра, которая, словно ангел-хранитель, появляется в жизни незнакомцев, делая их лучше и счастливее.

Лента Жан-Пьера Жене навсегда останется посвящением Парижу, еще не испорченному атрибутами современности, а его главная героиня в исполнении Одри Тоту - символом города, в котором хочется делать милые глупости и, конечно же, любить.

"Вилла "Романтика" (2022)

Джули - молодая красивая женщина. Но она, как и миллионы других романтических красавиц, слишком наивна и поверила в любовь мужчины, стремившегося лишь воспользоваться ею.

Столкнувшись с изменой и вынужденно разорвав с обманщиком связки, она хочет восстановиться. Лучшим отдыхом кажется смена места. В ее родном городе все напоминает о неудачной любви. И она выбирает дальнюю Верону.

"Билет в рай" (2022)

Романтическая комедия "Билет в рай" - четвертая совместная работа актеров Джулии Робертс и Джорджа Клуни. По сюжету картины супруги приезжают на тропический остров и пытаются помешать своей дочери выйти замуж.

"Пурпурные сердца" (2022)

Фильм по одноименному роману Тесс Уэйкфилд. Его история рассказывает о начинающей певице, авторе песен Кесси и морском пехотинце Люке. Девушка соглашается на фиктивный брак с ним. Но неожиданная трагедия превращает притворные чувства в настоящие.

"Корона" (2016-2023)

Сериал "Корона" рассказывает о жизни королевы Елизаветы II от ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году до наших дней.

"Эмили в Париже" (2020-2024)

Американо-французский комедийно-драматический сериал, разработанный Дарреном Старом для Netflix.

Он рассказывает историю переезда молодой американки Эмили Купер в Париж, где она должна представить американскую точку зрения по продвижению предметов роскоши клиентам французской маркетинговой фирмы.

"Один день" (2024)

Британский драматический сериал, основанный на романе Дэвида Николлса 2009 года и экранизации 2011 года.

По сюжету главные герои Эмма и Декстер впервые заговорили на выпускном ужине. После платонической ночи они просыпаются в одной постели и решают остаться друзьями и каждый год встречаться именно в этот день - 15 июля.