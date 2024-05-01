В кинотеатрах выходит "Наследник". 5 причин посмотреть триллер

Вторая работа номинанта на "Оскар"

"Наследник" - это второй полнометражный фильм Ксавье Леграна как режиссера и сценариста.

Его короткометражка "Прежде чем потерять все" была номинирована на "Оскар" в 2014 году. А дебютная полнометражная лента "Опека" в 2017 году принесла Леграну "Серебряного льва" за режиссуру и Приз за лучший дебют на Венецианском кинофестивале.

При этом Ксавье - не новичок в кино: у него за плечами почти 20-летняя актерская карьера.

Звездный актерский состав

Главную роль модельера Эллиаса исполнил Марк-Андре Гронден, известный по фильму "Вышибала".

Также в ленте снялись Ив Жак ("Авиатор", "И все же Лоранс"), Анн-Элизабет Боссе ("Мнимая любовь", "Девушка моего брата"), Венсан Леклерк ("Уцелевший") и другие.

Режиссер специально искал на главную роль актера, способного передать уязвимость и хрупкость персонажа. И Гронден блестяще справился с этой задачей.

Кадр из фильма "Наследник"

Крепкая творческая команда

Продюсером фильма выступил Сильвен Корбейл, известный сотрудничеством с Ксавье Доланом в лентах "Это всего лишь конец света" и "Мамочка".

Монтажером стал Йоргос Лампринос, работавший над оскароносным "Отцом" с Энтони Хопкинсом.

Художник-постановщик - Сильвен Леметр ("Фрагменты женщины"). Сценарий Легран написал по мотивам романа французского писателя Александра Постеля - лауреата литературных премий.

Кадр из фильма "Наследник"

Мировая премьера на престижном кинофестивале

Впервые "Наследник" показали в официальном конкурсе Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 2023 году.

Участие в главной программе одного из старейших и самых престижных киносмотров Европы уже является знаком качества.

Лента высоко оценена мировыми кинокритиками. Журнал Variety назвал ее "провокационным психологическим триллером с гораздо более глубокой психологией, чем обычно предлагает этот жанр".

Кадр из фильма "Наследник"

Резонансная и глубокая тема

"Наследник" исследует разрушительное влияние патриархата не только на женщин и детей, но и на самих мужчин.

По словам режиссера, кровные узы воспринимаются в обществе как священные и незыблемые. Однако наследство родителей может оказаться подлинным проклятием для сыновей.

Легран мастерски смешивает жанры триллера, нуара и греческой трагедии, чтобы рассказать эту историю освобождения из ловушки прошлого. Она никого не оставит равнодушным.

Кадр из фильма "Наследник"