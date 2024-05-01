У кінотеатрах виходить "Спадкоємець". 5 причин подивитися трилер

2 травня в український прокат виходить фільм "Спадкоємець" - провокаційний психологічний трилер з Марком-Андре Ґронденом у головній ролі. Стрічка розповідає про модельєра Елліаса Барнеса, який у 30 років стає художнім керівником відомого паризького модного дому. Через надмірне хвилювання та високі вимоги він починає відчувати біль у грудях. Несподівано його кличуть до рідного Монреаля, щоб організувати похорон батька. Там Елліас виявляє, що успадкував набагато більше проблем, ніж слабке серце.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 причин не проґавити цей фільм, який обіцяє бути однією з найцікавіших прем'єр місяця.
"Спадкоємець" - ;це другий повнометражний фільм Ксав'є Леґрана як режисера і сценариста.
Його короткометражка "Перш ніж утратити все" була номінована на "Оскар" у 2014 році. А дебютна повнометражна стрічка "Опіка" 2017 року принесла Леґрану "Срібного лева" за режисуру та Приз за найкращий дебют на Венеційському кінофестивалі.
При цьому Ксав'є - не новачок у кіно: у нього за плечима майже 20-річна акторська кар'єра.
Головну роль модельєра Елліаса виконав Марк-Андре Ґронден, відомий за фільмом "Вибивайло".
Також у стрічці знялися Ів Жак ("Авіатор", "І все ж Лоранс"), Анн-Елізабет Боссе ("Уявне кохання", "Дівчина мого брата"), Венсан Леклерк ("Уцілілий") та інші.
Режисер спеціально шукав на головну роль актора, здатного передати вразливість і крихкість персонажа. І Ґронден блискуче впорався із цим завданням.
Кадр із фільму "Спадкоємець"
Продюсером фільму виступив Сільвен Корбейл, відомий співпрацею з Ксав'є Доланом у стрічках "Це всього лиш кінець світу" та "Мамочка".
Монтажером став Йоргос Лампрінос, який працював над оскароносним "Батьком" з Ентоні Гопкінсом.
Художник-постановник - Сільвен Леметр ("Фрагменти жінки"). Сценарій Леґран написав за мотивами роману французького письменника Александра Постеля - лауреата літературних премій.
Кадр із фільму "Спадкоємець"
Вперше "Спадкоємець" показали в офіційному конкурсі Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні 2023 року.
Участь у головній програмі одного з найстаріших і найпрестижніших кінооглядів Європи вже є знаком якості.
Стрічку високо оцінили світові кінокритики. Журнал Variety назвав її "провокаційним психологічним трилером із набагато глибшою психологією, ніж зазвичай пропонує цей жанр".
Кадр із фільму "Спадкоємець"
"Спадкоємець" досліджує руйнівний вплив патріархату не лише на жінок і дітей, а й на самих чоловіків.
За словами режисера, кров'яні узи сприймаються у суспільстві як священні й непорушні. Проте спадок батьків може виявитися справжнім прокляттям для синів.
Леґран майстерно змішує жанри трилера, нуару та грецької трагедії, щоб розповісти цю історію визволення з пастки минулого. Вона нікого не залишить байдужим.
Кадр із фільму "Спадкоємець"
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 нових фільмів, під час яких ви не стримаєте сліз.
Читайте також, з кого творці Шрека "змалювали" милого огра і що відомо про "Французького ангела".