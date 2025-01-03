Кинопремьеры января 2025: топ-10 новых фильмов, которые стоит посмотреть каждому

Новый год начинается с настоящего кинематографического взрыва: от захватывающих блокбастеров до чувственных драм и неожиданных сюжетных поворотов.

Потяг у 31 грудня

Дата премьеры в украинских кинотеатрах: 1 января

Украинский комедийный фильм режиссера Олега Борщевского и сценаристов Николая Куцика, Ярослава Стеня, Богдана Гациляка и Кирилла Тимченко. По сюжету, герои отправляются во Львов в ночь на 31 декабря.

Раньше пассажиры Укрзализныци были незнакомцами, но, как ни странно, именно поезд может сплотить совершенно чужих людей всего за несколько часов. А особенно в ночь перед Новым годом, когда случаются настоящие чудеса.

Носферату

Дата премьеры в украинских кинотеатрах: 2 января

Готическая история об одержимости между молодой женщиной и жутким вампиром, который увлекся ею. Режиссером фильма выступил Роберт Эггерс, известный своими хоррорами "Ведьма" с Аней Тейлор-Джой и "Маяк" с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном.

Новая работа режиссера является римейком культового немого фильма "Симфония ужаса" (1922), впервые представившего фигуру ужасного бледного кровопийцы Носферату, роль которого в этой адаптации сыграл Билл Скашгорд.

Эммануэль

Дата премьеры в украинских кинотеатрах: 2 января

Эммануэль работает инспектором по контролю качества в сети элитных отелей. На этот раз ее задачей становится проверка работы отеля в Гонконге, которым руководит Марго. Для Эммануэль каждая командировка в дальние уголки мира - это не только выполнение профессиональных обязанностей, но и поиск новых ощущений и впечатлений. Она стремится найти что-то, что сможет вернуть ей радость и наслаждение от жизни.

Загадочный гость отеля, по имени Кей привлекает ее внимание и не выходит из мыслей, однако их встреча постоянно откладывается. Погрузившись в магическую атмосферу ночного Гонконга, Эммануэль отправляется на поиски ответов и попытается найти то, чего ей так не хватает.

Отряд "Дельта Форс"

Дата премьеры в украинских кинотеатрах: 2 января

Остросюжетный фильм, который рассказывает захватывающую историю группы элитных спецназовцев армии США, известных как "Отряд Дельта". Когда самолет американской авиакомпании, направлявшийся в Нью-Йорк, захватывает группа ливанских террористов, отряд "Дельта" отправляется на спасение пассажиров и привлечение террористов к ответственности. Во главе с опытным и решительным капитаном команда отправляется на опасную миссию, чтобы проникнуть на борт угнанного самолета и нейтрализовать террористов.

Воры 2: Пантера

Дата премьеры в украинских кинотеатрах: 9 января

Продолжение детективного экшена "Воры" о противостоянии криминальной банды и полиции Лос-Анджелеса в лице "Большого Ника" О'Брайена. На этот раз действие фильма переместится на Лазурное побережье в Марсель, где находится одна из крупнейших бриллиантовых бирж мира. "Большой Ник" преследует своего оппонента Донни Уилсона и становится частью банды, которая планирует дерзкое ограбление. На что согласен пойти О'Брайен, чтобы довести это дело до конца?

Робби Уильямс: Better Man

Дата премьеры в украинских кинотеатрах: 9 января

Один из самых известных исполнителей современности, чей тираж альбомов превышает 55 миллионов, во время выступлений представляет себя обезьяной. Его непосредственность и способность искренне выражать эмоции, вероятно, стали ключом к его успеху. Билеты на его концерты разлетались с рекордной скоростью, нередко за сутки.

Речь идет о Робби Уильямсе. Каким он был в детстве, что формировало его личность, как он переживал периоды взлетов и испытаний, и что наполняет его жизнь сегодня?

Смерть путина

Дата премьеры в украинских кинотеатрах: 16 января

Путешествие в глубины сознания Владимира Путина, которое раскрывает зрителю его параноидальные мысли и слабые места. Кто и за какую цену получил последние остатки его человечности в обмен на неограниченную власть? Вся правда о ключевых исторических событиях, которые привели к жестокому вторжению в Украину, обусловленного сочетанием метафизики русской души и безжалостной реальности этой страны.

Случайный разговор

Дата премьеры в украинских кинотеатрах: 16 января

Случайный разговор, завязавшийся между пассажиркой и водителем такси по дороге из аэропорта, внезапно оказывается чрезвычайно важным.

Хорошая плохая девочка хорошая девочка

Дата премьеры в украинских кинотеатрах: 16 января

Генеральный директор крупной международной компании Роми (Николь Кидман) имеет все, о чем большинство может только мечтать: власть, богатство, любящего мужа и двух замечательных детей. Но поведение Сэмюэля, нового стажера, начинает нарушать ее спокойствие. Его смелость и дерзость одновременно раздражают и вызывают у Роми темные желания.

Она чувствует, что чего-то ей не хватает, и теперь это приближается, одновременно создавая опасность. Эта связь может разрушить все, что она построила за годы. Страсть стирает границы, и теперь Сэмюэль берет на себя контроль, а Роми начинает подчиняться ему.

Приключения Паддингтона в Перу

Дата премьеры в украинских кинотеатрах: 16 января

По сюжету, семья Браунов отправляется в Перу, чтобы посетить родной край Паддингтона и его тетю Люси. Однако оказывается, что тетя Люси исчезла и якобы поехала в загадочное путешествие глубоко в джунгли Амазонки. Смелый Паддингтон без всяких раздумий отправляется на спасение, а Брауны, конечно же, спешат за ним.