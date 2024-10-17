"Киноколо-2024": названы победители престижной премии
17 октября, в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики", Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила победителей 2024 года. В этом году награды были вручены в 11 номинациях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой фильм, режиссеры и актеры завоевали награды в этом году.
Список победителей премии кинокритиков "Киноколо-2024"
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Медовий місяць" (режиссер Жанна Озирная)
- "Редакція" (режиссер Роман Бондарчук)
- "Сірі бджоли" (режиссер Дмитрий Моисеев)
- "Уроки толерантності" (режиссер Аркадий Непиталюк).
Лучшая режиссура
- Роман Бондарчук ("Редакція")
- Сергей Маслобойщиков ("Яса")
- Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли")
- Мария Стоянова ("Фрагменти льоду").
Лучший актер
- Виктор Жданов ("Сірі бджоли")
- Роман Луцкий ("Медовий місяць")
- Владимир Ямненко ("Сірі бджоли")
- Александр Ярема ("Уроки толерантності").
Лучшая актриса
- Ирина Нирша ("Медовий місяць");
- Жанна Озирная ("Редакція");
- Алла Сережка ("Яса");
- Елена Узлюк ("Уроки толерантності").
Лучший сценарий фильма
- Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли")
- Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності")
- Жанна Озирная ("Медовий місяць")
- Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакція").
Лучший полнометражный документальный фильм
- "Мирні Люди" (режиссер Оксана Карпович)
- "Реал" (режиссер Олег Сенцов)
- "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" (режиссер Тарас Томенко)
- "Фрагменти льоду" (режиссер Мария Стоянова).
Лучший короткометражный документальный фильм
- "Вибухи біля музею" (режиссеры Роман Химей и Ярема Малащук)
- "Войси з Бахмута" (режиссер Игорь Бабаев)
- "Під знаком якоря" (режиссер Тарас Спивак)
- "Там, де закінчується Росія" (режиссер Алексей Радинский).
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Войси з Бахмута" (режиссер Игорь Бабаев)
- "Додаткові сцени" (режиссеры Роман Химей и Ярема Малащук)
- "Кінець історії" (режиссер Станислав Битюцкий)
- "Сьома Зміна" (режиссер Наталья Ильчук)
- "Увага, добрий пес!" (режиссер Аделина Борец).
Лучший анимационный фильм
- "Міст" (режиссер Никита Лысков)
- "Сага про корову-русалку" (режиссер Саша Даниленко)
- "Спукі Лупс" (режиссер Стас Сантимов)
- "Я померла в Ірпені" (Анастасия Фалилеева).
Открытие года
- "Медовий місяць" (режиссер Жанна Озирная)
- "Порцелянова війна" (режиссеры Слава Леонтьев и Брендан Белломо)
- "Фрагменти льоду" (режиссер Мария Стоянова)
- "Nice Ladies" (режиссер Мария Пономарева).
За достижения
- Ольга Бирзул за книгу "Твоя книга про кіно"
- Антельм Видо за книгу "Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance" (Кино-Украина, история(и) независимости)
- Владимир Войтенко за восстановление печатного журнала экранных искусств "КИНО-КОЛО"
- Довженко-Центр (кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий) за выставку "Ріка кричала, вила, як поранений звір".
Что известно о премии "Киноколо"
Это ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины.
Победители премии определяются комитетом Национальной премии кинокритиков. В его состав входят кинокритики и киноведы, являющиеся членами Союза кинокритиков Украины и/или ФИПРЕССИ.
В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Ля Палісіада" Филиппа Сотниченко, "Памфір" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича и "Додому" Наримана Алиева.
Ранее мы рассказывали, что фильм о Назарии Яремчуке вышел на Netflix.
Также почитайте о новых украинских сериалах, которые стоит посмотреть.