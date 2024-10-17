"Киноколо-2024": названы победители престижной премии

17 октября, в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики", Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила победителей 2024 года. В этом году награды были вручены в 11 номинациях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой фильм, режиссеры и актеры завоевали награды в этом году.

Список победителей премии кинокритиков "Киноколо-2024"

Лучший полнометражный игровой фильм

"Медовий місяць" (режиссер Жанна Озирная)

"Редакція" (режиссер Роман Бондарчук)

"Сірі бджоли" (режиссер Дмитрий Моисеев)

"Уроки толерантності" (режиссер Аркадий Непиталюк).

Лучшая режиссура

Роман Бондарчук ("Редакція")

Сергей Маслобойщиков ("Яса")

Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли")

Мария Стоянова ("Фрагменти льоду").

Лучший актер

Виктор Жданов ("Сірі бджоли")

Роман Луцкий ("Медовий місяць")

Владимир Ямненко ("Сірі бджоли")

Александр Ярема ("Уроки толерантності").

Лучшая актриса

Ирина Нирша ("Медовий місяць");

Жанна Озирная ("Редакція");

Алла Сережка ("Яса");

Елена Узлюк ("Уроки толерантності").

Лучший сценарий фильма

Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли")

Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності")

Жанна Озирная ("Медовий місяць")

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакція").

Лучший полнометражный документальный фильм

"Мирні Люди" (режиссер Оксана Карпович)

"Реал" (режиссер Олег Сенцов)

"Сентиментальна подорож до планети Параджанова" (режиссер Тарас Томенко)

"Фрагменти льоду" (режиссер Мария Стоянова).

Лучший короткометражный документальный фильм

"Вибухи біля музею" (режиссеры Роман Химей и Ярема Малащук)

"Войси з Бахмута" (режиссер Игорь Бабаев)

"Під знаком якоря" (режиссер Тарас Спивак)

"Там, де закінчується Росія" (режиссер Алексей Радинский).

Лучший короткометражный игровой фильм

"Войси з Бахмута" (режиссер Игорь Бабаев)

"Додаткові сцени" (режиссеры Роман Химей и Ярема Малащук)

"Кінець історії" (режиссер Станислав Битюцкий)

"Сьома Зміна" (режиссер Наталья Ильчук)

"Увага, добрий пес!" (режиссер Аделина Борец).

Лучший анимационный фильм

"Міст" (режиссер Никита Лысков)

"Сага про корову-русалку" (режиссер Саша Даниленко)

"Спукі Лупс" (режиссер Стас Сантимов)

"Я померла в Ірпені" (Анастасия Фалилеева).

Открытие года

"Медовий місяць" (режиссер Жанна Озирная)

"Порцелянова війна" (режиссеры Слава Леонтьев и Брендан Белломо)

"Фрагменти льоду" (режиссер Мария Стоянова)

"Nice Ladies" (режиссер Мария Пономарева).

За достижения

Ольга Бирзул за книгу "Твоя книга про кіно"

Антельм Видо за книгу "Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance" (Кино-Украина, история(и) независимости)

Владимир Войтенко за восстановление печатного журнала экранных искусств "КИНО-КОЛО"

Довженко-Центр (кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий) за выставку "Ріка кричала, вила, як поранений звір".

Что известно о премии "Киноколо"

Это ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины.

Победители премии определяются комитетом Национальной премии кинокритиков. В его состав входят кинокритики и киноведы, являющиеся членами Союза кинокритиков Украины и/или ФИПРЕССИ.

В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Ля Палісіада" Филиппа Сотниченко, "Памфір" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича и "Додому" Наримана Алиева.