Фотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБисты

Долгое пребывание в составе СССР не могло не повлиять на культурную и бытовую жизнь киевлян. Поскольку у советской власти была склонность к скрытию невыгодной информации, так же происходило с фотографиями обыденности того времени.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -пост группы "В Києві цікаво" показывает правдивые фото из жизни столицы, которые хотели уничтожить сотрудники КГБ.

"Запрещенные" фото Киева

Автор этих фотографий Александр Ранчуков. После окончания КПИ парень работал в Институте теории и истории архитектуры, а также снимал тогдашнюю жизнь такой, как она есть.

В своем давнем интервью он сказал: "Если вы поднимете газеты того времени, то убедитесь, насколько ложно в них отражалась советская реальность".

Женщина в киевском переулке проходит мимо плаката с надписью: "Слава КПСС!" (фото: facebook.com/spraga.info)

По его словам, всех изображали счастливыми, улыбающимися и трудолюбивыми, а еще публиковали фотографии только молодежи.

"К фотографиям цензура относилась особенно придирчиво. В общем, все было до неузнаваемости украшено, искажено. Но, как ни странно, большинство людей к этому привыкло. То есть привыкли к тому, что в газетах - одно, а в жизни - совсем другое: тотальный дефицит, очереди за продуктами, отсутствие многих необходимых товаров, лекарств и прочего..." - рассказывал Александр.

Люди и "киевские торты" (фото: facebook.com/spraga.info)

Созерцая поразительную действительность, он решил снимать повседневную жизнь советских украинцев. Однако о публикации кадров не могло быть и речи.

Люди обступили иномарку (фото: facebook.com/spraga.info)

На протяжении большей части карьеры Ранчуков нигде не представлял свои уличные работы.

Лишь при перестройке ему и другим фотографам-единомышленникам разрешили участвовать в выставках. Однако даже тогда взгляд художников на советские реалии жизни не удовлетворил власть.

Киевляне во время жизни в СССР (фото: facebook.com/spraga.info)

Одна из первых выставок в Киеве была закрыта только через день сотрудниками КГБ и членами Коммунистической партии. Изображения не понравились советским бюрократам, но они явно пришлись по душе обычным киевлянам.

Толпа выстроилась в очередь, чтобы увидеть фотографии, ведь после закрытия выставка открылась в другом месте только через час.