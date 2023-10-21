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Фотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБисты

Киев, Суббота 21 октября 2023 11:02
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Фотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБисты Каким был Киев во времена СССР (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Долгое пребывание в составе СССР не могло не повлиять на культурную и бытовую жизнь киевлян. Поскольку у советской власти была склонность к скрытию невыгодной информации, так же происходило с фотографиями обыденности того времени.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-пост группы "В Києві цікаво" показывает правдивые фото из жизни столицы, которые хотели уничтожить сотрудники КГБ.

"Запрещенные" фото Киева

Автор этих фотографий Александр Ранчуков. После окончания КПИ парень работал в Институте теории и истории архитектуры, а также снимал тогдашнюю жизнь такой, как она есть.

В своем давнем интервью он сказал: "Если вы поднимете газеты того времени, то убедитесь, насколько ложно в них отражалась советская реальность".

Фотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБисты

Женщина в киевском переулке проходит мимо плаката с надписью: "Слава КПСС!" (фото: facebook.com/spraga.info)

По его словам, всех изображали счастливыми, улыбающимися и трудолюбивыми, а еще публиковали фотографии только молодежи.

"К фотографиям цензура относилась особенно придирчиво. В общем, все было до неузнаваемости украшено, искажено. Но, как ни странно, большинство людей к этому привыкло. То есть привыкли к тому, что в газетах - одно, а в жизни - совсем другое: тотальный дефицит, очереди за продуктами, отсутствие многих необходимых товаров, лекарств и прочего..." - рассказывал Александр.

Фотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБисты

Люди и "киевские торты" (фото: facebook.com/spraga.info)

Созерцая поразительную действительность, он решил снимать повседневную жизнь советских украинцев. Однако о публикации кадров не могло быть и речи.

Фотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБисты

Люди обступили иномарку (фото: facebook.com/spraga.info)

На протяжении большей части карьеры Ранчуков нигде не представлял свои уличные работы.

Лишь при перестройке ему и другим фотографам-единомышленникам разрешили участвовать в выставках. Однако даже тогда взгляд художников на советские реалии жизни не удовлетворил власть.

Фотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБистыФотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБистыФотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБистыФотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБистыФотограф показал, каким был Киев во времена СССР. Эти снимки хотели уничтожить КГБисты

Киевляне во время жизни в СССР (фото: facebook.com/spraga.info)

Одна из первых выставок в Киеве была закрыта только через день сотрудниками КГБ и членами Коммунистической партии. Изображения не понравились советским бюрократам, но они явно пришлись по душе обычным киевлянам.

Толпа выстроилась в очередь, чтобы увидеть фотографии, ведь после закрытия выставка открылась в другом месте только через час.

Раньше мы рассказывали, какими были первые трамваи в Киеве и где они курсировали.

Читайте также, где находится знаменитый 900-летний дуб в Киеве.

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