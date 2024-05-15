Конец весны станет началом черной полосы. Эти знаки Зодиака в шаге от роковой ошибке

Весы

В мае вы можете понять, что потеряли хрупкий и шаткий баланс, который было очень сложно удерживать в последнее время. И если вы будете убегать от проблем и серьезных разговоров, все лишь ухудшится.

Вам стоит набраться сил и смелости. Говорите о своих проблемах, не игнорируйте ситуации, в которых нужно делать важные решения. Это касается и карьеры, и личной жизни.

Близнецы

Будьте осторожны, в мае вы можете столкнуться с препятствиями и трудностями. Однако вы должны понимать, что все они возникнут не просто так. Разногласия и скандалы станут последствием любопытства и потери бдительности.

Постарайтесь быстро реагировать на все конфликты. Не затягивайте с решением проблем, только так вы сможете остановить ураган. Черная полоса отступит, если вы начнете бороться с трудностями, а не прятаться от них в своем мире.

Овен

Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Действуйте обдуманно и не торопитесь. Вы можете совершить роковую ошибку, если не прислушаетесь к своей интуиции и советам мудрых людей.

Не стоит говорить то, о чем потом вы можете пожалеть. Лучше взвешивать каждое слово и обдумывать все, что может затронуть интересы других людей. Только так вы сможете избежать конфликтов и не наломать дров.