Таро-гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака получат сюрприз, а каким ждать скандалов
Новая неделя, с 13 по 19 мая, готовит сюрпризы для некоторых знаков Зодиака. Однако повезет не всем.
Что сулят карты Таро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times.
Овен
Следующие семь дней станут для вас судьбоносными. Вы сможете найти новый источник дохода и даже разбогатеть. Начинайте новое дело и не бойтесь сложностей.
Телец
В вашей жизни может появиться новый человек. Он подарит вам счастье и невероятные приключения. Не жалейте время на приятные разговоры и делитесь своими мечтами, кто-то поможет вам их осуществить.
Близнецы
На этой неделе вам стоит быть осторожнее. Вы рискуете погрязнуть в скандалах и пострадать из-за необдуманных слов, которые можете произнести в гневе. Держите себя в руках и не ведитесь на провокации.
Рак
Карты Таро советуют вам не сомневаться в своих силах. Вскоре может исполниться ваша мечта. Развивайте свои навыки и не стойте на одном месте.
Лев
Вскоре вас ждут неожиданные новости. Возможно, вы измените свой семейный статус. Однако не торопитесь с решениями, взвесьте все за и против.
Дева
Новая неделя подарит вам фантастические приключения. Позитив и перемены в лучшему точно не дадут вам скучать. Это время также отлично подойдет для примирения с давними врагами.
Весы
В ближайшее время вам не придется жаловаться на нехватку приятных эмоций. Вы с легкостью решите все конфликты и сможете наслаждаться жизнью. Не забывайте и о своих друзьях, устройте ужин для большой компании.
Скорпион
Карты Таро советуют вам сбавить темп. Не совершайте необдуманных поступков, взвешивайте каждое свое решение. И тогда эта неделя не даст вам поводов для грусти.
Стрелец
Вскоре вы поймете, что не зря решились на перемены. А если же вы еще не начали свой путь к трансформации, самое время его начать. Вас ждут очень приятные сюрпризы от судьбы.
Козерог
Не предавайте тех, кто вам верит. Вскоре друзьям или близким понадобится ваша поддержка. И если вы проявите гибкость в своих решениях, все останутся довольными.
Водолей
Проявите все свои лучшие навыки. На этой неделе вы сможете громко о себе заявить, однако важно не переборщить с саморекламой. Не задирайте нос.
Рыбы
Карты Таро сулят вам весьма интересные события. Вы сможете узнать что-то новое и начать важный проект. Однако не забывайте о времени для себя.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что мечты четырех знаков Зодиака вот-вот станут реальностью.
Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака найдут счастье всей своей жизни.