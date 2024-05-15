Кінець весни стане початком чорної смуги. Ці знаки Зодіаку за крок від фатальної помилки

Терези

У травні ви можете зрозуміти, що втратили тендітний і хиткий баланс, який було дуже складно утримувати останнім часом. І якщо ви будете тікати від проблем та серйозних розмов, все лише погіршиться.

Вам варто набратися сил та сміливості. Говоріть про свої проблеми, не ігноруйте ситуації, в яких потрібно робити важливі рішення. Це стосується і кар'єри, і особистого життя.

Близнюки

Будьте обережні, у травні ви можете зіткнутися з перешкодами та труднощами. Однак, ви повинні розуміти, що всі вони виникнуть не просто так. Розбіжності та скандали стануть наслідком цікавості та втрати пильності.

Намагайтеся швидко реагувати на всі конфлікти. Не зволікайте з вирішенням проблем, тільки так ви зможете зупинити ураган. Чорна смуга відступить, якщо ви почнете боротися з труднощами, а не ховатись від них у своєму світі.

Овен

Намагайтеся не приймати імпульсивних рішень. Дійте обдумано і не поспішайте. Ви можете зробити фатальну помилку, якщо не дослухаєтеся до своєї інтуїції та порад мудрих людей.

Не варто говорити про те, про що потім ви можете пошкодувати. Краще зважувати кожне слово та обмірковувати все, що може торкнутися інтересів інших людей. Тільки так ви зможете уникнути конфліктів та не наламати дров.