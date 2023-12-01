Какими негативными привычками мы разрушаем себя каждый день

Каждый день мы делаем или говорим совсем не то, о чем действительно думаем. Мы двигаемся не в том направлении, куда мы хотим. И это не только потому, что у нас есть обязательства или нужды. Каждый день мы делаем неправильный выбор и тем самым разрушаем себя.

Какими словами или действиями мы себя разрушаем каждый день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психолога Дарьи Степанчук в Instagram.

Мы разрушаем себя, когда:

Говорим "да" в то время, как хотелось сказать "нет"

Улыбаемся вместо того, чтобы заплакать

Не отдыхаем

Уговариваем себя потерпеть еще немного вместо того, чтобы понять "Ради какой светлой цели я сейчас это терплю"

Обижаемся вместо того, чтобы попросить человека о том, что нам нужно

Занимаемся не своим делом

Человек неинтересен, а мы по каким-то придуманным причинам продолжаем общаться с ним

Люди рядом с нами большую часть времени говорят о негативе

Сплетничаем - много рассказываем о том, как живут другие

Работаем на неинтересной работе

Боимся и ждем, что кто-то придет в нашу жизнь (волшебник) и жизнь изменится

Ругаем себя, считаем себя недостойными, неумелыми, неудачными

"Этот список можно продолжать, но, думаю, вы уже понимаете - своей жизнью живете или нет", - подчеркивает психолог.

А что делать?

Многие из нас не живут своей жизнью, а обслуживают чужие ожидания. Люди пытаются соответствовать всем общепринятым стереотипам и правилам. Только вот вы оглянетесь назад и увидите, что больше вынуждены терпеть, чем жить.

"Плохая новость - ничего не изменится, а станет еще - хуже. Поэтому у некоторых людей жизнь не меняется годами. Хорошая новость - это можно прекратить. Можно прямо сейчас закончить обслуживать чужие ожидания. Начать жить для себя, жить так, чтобы действительно нравилось", – объясняет Дарья Степанчук.