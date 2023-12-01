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Какими негативными привычками мы разрушаем себя каждый день

Пятница 01 декабря 2023 21:17
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Какими негативными привычками мы разрушаем себя каждый день Какими негативными повадками мы разрушаем свою жизнь (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Каждый день мы делаем или говорим совсем не то, о чем действительно думаем. Мы двигаемся не в том направлении, куда мы хотим. И это не только потому, что у нас есть обязательства или нужды. Каждый день мы делаем неправильный выбор и тем самым разрушаем себя.

Какими словами или действиями мы себя разрушаем каждый день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психолога Дарьи Степанчук в Instagram.

Мы разрушаем себя, когда:

  • Говорим "да" в то время, как хотелось сказать "нет"
  • Улыбаемся вместо того, чтобы заплакать
  • Не отдыхаем
  • Уговариваем себя потерпеть еще немного вместо того, чтобы понять "Ради какой светлой цели я сейчас это терплю"
  • Обижаемся вместо того, чтобы попросить человека о том, что нам нужно
  • Занимаемся не своим делом
  • Человек неинтересен, а мы по каким-то придуманным причинам продолжаем общаться с ним
  • Люди рядом с нами большую часть времени говорят о негативе
  • Сплетничаем - много рассказываем о том, как живут другие
  • Работаем на неинтересной работе
  • Боимся и ждем, что кто-то придет в нашу жизнь (волшебник) и жизнь изменится
  • Ругаем себя, считаем себя недостойными, неумелыми, неудачными

"Этот список можно продолжать, но, думаю, вы уже понимаете - своей жизнью живете или нет", - подчеркивает психолог.

А что делать?

Многие из нас не живут своей жизнью, а обслуживают чужие ожидания. Люди пытаются соответствовать всем общепринятым стереотипам и правилам. Только вот вы оглянетесь назад и увидите, что больше вынуждены терпеть, чем жить.

"Плохая новость - ничего не изменится, а станет еще - хуже. Поэтому у некоторых людей жизнь не меняется годами. Хорошая новость - это можно прекратить. Можно прямо сейчас закончить обслуживать чужие ожидания. Начать жить для себя, жить так, чтобы действительно нравилось", – объясняет Дарья Степанчук.

Раньше мы писали о том, когда следует побыть одному и не вступать в отношения.

А еще рассказывали о том, какой ритуал нужно делать хотя бы раз в год.

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