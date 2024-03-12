Какими материалами никогда не стоит делиться в соцсетях, чтобы не стать жертвой мошенников

Номер телефона

В начале эры социальных сетей многие люди без опасений делали свои контакты общедоступными на своих страницах. Основным беспокойством было лишь то, что незнакомцы могли начать часто звонить. Тем не менее, это облегчало коммуникацию, например, с потенциальными работодателями.

Однако в настоящее время лучше воздержаться от публикации номера телефона в открытом доступе. Во-первых, контактные данные могут быть использованы для нежелательных звонков с предложениями кредитов или юридических услуг.

Во-вторых, мошенники могут злоупотребить вашим номером, например, выдавая себя за представителей "службы безопасности банка" и пытаясь получить доступ к вашим банковским данным.

В-третьих, номер телефона сейчас часто используется как логин и для получения двухфакторной аутентификации. Умельцы могут использовать украденные контакты для взлома ваших онлайн-аккаунтов. Злоумышленники могут также использовать информацию из ваших личных сообщений для шантажа, рассылки спама или просьб о деньгах от вашего имени.

Дата рождения

Безусловно, приятно получать множество поздравлений и теплых слов. Однако лучше не разглашать дату своего праздника публично.

Мошенники могут воспользоваться этой информацией, отправив вам сообщение от лица знакомых или известного бренда с неприятным сюрпризом через социальные сети или по электронной почте. Вы можете подумать, что по ссылке вас ждет подарочный сертификат или что-то приятное, но на самом деле это может быть фишинговая программа, которая попытается украсть ваши пароли.

Все мы знаем, что нельзя переходить по случайным ссылкам. Однако во время праздника легко утратить бдительность в потоке сообщений. Даже самые внимательные люди могут стать жертвами. Поэтому важно быть особенно осторожным.

Фотографии документов

Размещать документы в открытом доступе - это основное правило безопасности, которое нельзя нарушать. Однако иногда они могут попасть в Сеть случайно, как подписи к постам типа "Ура, я сменила фамилию!" или "Посмотрите, как я выглядел в 20 лет!".

Но даже случайная публикация фотографий может иметь серьезные последствия. Ведь паспортные данные легко могут быть использованы, например, для получения кредита на ваше имя или регистрации левой преступной фирмы.

Маршруты пробежек

С самого детства нам говорят о том, что не стоит сообщать незнакомцам свой точный адрес. Однако мы легко выкладываем информацию о наших маршрутах прогулок и пробежек.

Вряд ли кто-то отправляется на другой конец города рано утром или поздно вечером для тренировки. Вероятнее всего, маршрут начинается и заканчивается у вашего дома, что делает вас легкой мишенью для потенциального наблюдения.

Фотографии из отпуска

Ранее преступникам, желающим ограбить квартиры, приходилось проверять, есть ли заполненность почтового ящика и свет в окнах, чтобы определить, находится ли кто-то дома. Сегодня мы сами помогаем им в этом. Размещаем информацию в социальных сетях о том, когда планируем отсутствовать, рассказывая, что уезжаем. Также выкладываем фотографии с теплых пляжей.

Родственные связи

Существует множество случаев, когда люди получают звонки, в которых представляются близким человеком, оказавшимся в беде, и просят о финансовой помощи.

В ситуациях стресса люди не всегда действуют разумно. Для некоторых уже сам факт такого обращения считается достаточным, чтобы отправить деньги. Представьте, насколько убедительным может быть сценарий, если мошенник позвонит не на случайный номер, а на тот, который специально выбран. И при этом злоумышленник будет знать имя вашего ребенка и другие детали его жизни.

Было бы лучше не раскрывать публично информацию о том, кто у вас брат, сват, коллега или родитель. Конечно, иногда эту информацию можно выяснить через общую фамилию, но хотя бы не облегчайте задачу мошенникам.

Фото билетов

Ситуация достаточно проста: каждый билет имеет свой уникальный штрих-код, который довольно просто подделать, и его сканируют только один раз при входе. Это означает, что если кто-то подделает билет, то в зал или на стадион сможет попасть тот, кто пришел раньше, а не тот, кто купил билет.

Подробности о детях

Родители с гордостью делятся достижениями своего ребенка, публикуя его грамоты и рассказывая о его увлечениях. Их можно понять. Но, к сожалению, последствия могут быть гораздо серьезнее обычного мошенничества.

Информация на грамотах может легко раскрыть место обучения ребенка. Дополнительные детали могут предоставить преступнику информацию, позволяющую ему подстроиться под родственника или друга семьи перед учителем и завоевать доверие ребенка.