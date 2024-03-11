Избавляемся от вредной привычки. Эти советы помогут вам перестать постоянно заглядывать в смартфон

Все мы в той или иной степени зависимы от своих мобильных телефонов, но всё равно вынуждены ими пользоваться. Поэтому приходится придумывать, как не дать многочисленным приложениям красть наше драгоценное время.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как перестать заглядывать, все время отвлекаться и тратить свое время на разные действия в смартфоне.

Прекратите проверять телефон в автомобиле

Положите смартфон в бардачок либо переведите его в специальный режим для вождения, который доступен на некоторых устройствах под управлением Android, а также на iOS и даже на Windows Phone.

В качестве альтернативы на Android можно скачать приложение Drivemode. Оно позволяет не смотреть на экран, а фокусироваться только на дороге. Программа при этом имеет множество различных функций вроде музыкального плеера и возможности отвечать на сообщения голосом.

Спрячьте телефон, когда смотрите телевизор или читаете

Когда вы находитесь в состоянии активной деятельности, смартфон стоит держать при себе. Но как только вы оказываетесь дома, убирайте мобильное устройство подальше.

Оставьте его заряжаться и попытайтесь относиться к нему как к домашнему телефону. Чем реже вы проверяете его на наличие уведомлений, тем ниже вероятность на час-два уйти с головой в социальные сети.

Если все же пришлось встать и прочитать сообщение, оставьте устройство там, где оно и лежало. Не кладите его в карман.

Отключите уведомления

Особенно это касается тех уведомлений, которые не требуют немедленного реагирования. Оповещения о звонках и SMS-сообщениях еще можно оставить включенными. Но все, что связано с Facebook, Twitter и другими социальными сетями, смело деактивируйте. Это же касается почты.

Ограничьте время использования устройства

Взяв в руки смартфон, в первую очередь установите таймер, который напомнит о том, что пора заняться чем-нибудь более полезным. Когда таймер сработает, по возможности полностью отключите телефон. Эта мера может показаться радикальной, но попробуйте сделать так хотя бы раз и посмотрите, что из этого выйдет.

Не доставайте смартфон, стоя в очереди

Казалось бы, чем еще можно заняться в бесконечной очереди на прием к врачу, кроме как проверкой бесчисленных социальных сервисов. Но если вам действительно хочется стать более творческим и мыслить шире, то от смартфона придется избавляться даже в такие моменты.

Положите телефон в другой карман, чтобы постоянно бессознательно его не вытаскивать. Установите фоновую картинку, которая будет напоминать спрятать устройство, и еженедельно ее обновляйте. Попробуйте проявить интерес к тому, что происходит вокруг вас в реальном мире.

Не пользуйтесь телефоном в постели

Дайте себе установку не брать телефон в руки, пока лежите в постели, будь то вечер или утро. Для блокировки ненужных функций в определенное время суток используйте различные приложения.

Если вы активно работаете в СМИ или с социальными сетями, то такой метод может показаться нереальным. Но им все равно можно пользоваться: например, если нужно выставить пост на Facebook, переберитесь ненадолго за компьютер.

Прервите цикл проверки оповещений

Когда вы закончили просматривать почту, Twitter, Facebook, Instagram и так далее, появляется желание начать все это делать заново. Научитесь за один присест проверять только одно приложение, а после этого сразу убирать телефон.

Трудно избавиться от привычки заглядывать в приложения одно за другим, поэтому попытайтесь сделать этот процесс менее автоматизированным. Закрывайте программы, как закончили ими пользоваться, чтобы в следующий раз их снова приходилось загружать. Уберите отвлекающие сервисы с домашнего экрана, поместив их в папки.

Попробуйте удалить на день или неделю одно социальное приложение и проверьте, правда ли оно вам нужно. Проделайте то же самое с другим аналогичным сервисом. Если вам удастся избавиться хотя бы от одной отвлекающей программы, то это уже отлично.