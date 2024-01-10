С каким объемом памяти выбрать смартфон при покупке

Выбрать новый смартфон с нужным объемом памяти (измеряемым в гигабайтах или ГБ для краткости) может быть непросто, особенно когда это влияет на цену, которую вы заплатите.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт с информацией и советами по технологиям Lifewire рассказывает, что нужно учитывать при выборе объема памяти телефона, чтобы решить.

Как узнать, сколько памяти мне нужно

При определении необходимого объема памяти телефона следует учитывать несколько важных факторов. Цена является важным фактором, поскольку стоимость увеличивается с ростом объема памяти, но это не меняет того, сколько вам нужно.

Поскольку стоимость твердотельной памяти в последние годы снизилась, вы можете эффективно удвоить объем памяти вашего телефона за минимальную плату. Например, на момент написания этой новости разница между Samsung Galaxy S23 с 128 ГБ и моделью с 256 ГБ составляла всего 60 долларов.

Облачное хранилище - еще одна функция, которую необходимо учитывать. Многие бренды смартфонов сегодня предлагают бесплатное облачное хранилище, и вы можете легко расширить этот объем за небольшую ежемесячную плату. Если вы знаете, что будете сохранять много файлов в облаке, возможно, вам не нужен телефон с большим объемом внутренней памяти.

Проверка объема используемой памяти на Android

Введите “Хранилище” в строке поиска Android

Нажмите пункт "Хранилище" в нижней части экрана

Теперь вы должны увидеть максимальный объем памяти телефона и доступное пространство. Отсюда вы можете удалить документы, приложения и многое другое, чтобы освободить место.

Проверка объема используемой памяти на iPhone

Откройте приложение “Настройки”

Нажмите пункт "Общие"

Нажмите пункт "Хранилище iPhone"

Нужны ли мне 64 или 128 ГБ в телефоне

В настоящее время большинство телефонов оснащены как минимум 64 ГБ встроенной памяти, а многие новые устройства Android начинаются с 128 ГБ. Хотя на бумаге любой из этих объемов может соответствовать вашим потребностям, важно помнить, что вы не будете иметь доступ ко всей памяти вашего устройства.

Операционная система, предустановленные приложения и другое системное программное обеспечение занимают значительную часть внутренней памяти, и эта доля будет увеличиваться со временем по мере загрузки новых обновлений программного обеспечения.

Помимо цены и облачного хранилища, следует учитывать, для чего вы будете использовать свой телефон. Если вы часто играете в мобильные игры и/или делаете много фотографий высокого разрешения, вам понадобится не менее 128 ГБ.

Однако если вы не используете много приложений, а большую часть контента (например, фильмы и музыку) смотрите в потоковом режиме, вам, вероятно, будет достаточно 64 ГБ.

Если вы все еще не уверены, какой объем памяти вам понадобится на следующем купленном телефоне, посмотрите на текущие показатели использования.

Сколько внутренней памяти имеет средний телефон

Каждый смартфон поставляется с определенным объемом внутренней памяти, и за последнее десятилетие этот объем значительно увеличился. Если в 2012 году телефон с 32 ГБ был верхним пределом того, что можно было купить, то сейчас Samsung Galaxy S23 поставляется с минимальным объемом памяти 128 ГБ.

На более высоких уровнях большинство популярных брендов смартфонов теперь предлагают модели с 256 ГБ, 512 ГБ и даже 1 ТБ.

Следует помнить, что внутреннюю память нельзя увеличить или уменьшить. Если в вашем телефоне нет слота расширения для карты microSD или другого внешнего накопителя, вы будете вынуждены использовать только ту память, с которой поставляется телефон.

Основное преимущество внутренней памяти заключается в том, что она позволяет хранить данные локально для автономного доступа. Хотя облачное хранилище - отличный ресурс для хранения фотографий, видео и других файлов, вы не сможете получить к ним доступ без Wi-Fi или мобильного подключения.