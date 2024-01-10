З яким обсягом пам'яті вибрати смартфон при покупці

Вибрати новий смартфон з потрібним об'ємом пам'яті (вимірюється в гігабайтах або ГБ для стислості) може бути непросто, особливо коли це впливає на ціну, яку ви заплатите.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт з інформацією та порадами по технологіям Lifewire розповідає, що потрібно враховувати при виборі обсягу пам'яті телефону.

Як дізнатися, скільки пам'яті мені потрібно

При визначенні потрібного обсягу пам'яті телефону слід враховувати кілька важливих факторів. Ціна є важливим фактором, оскільки вартість збільшується зі зростанням обсягу пам'яті, але це не змінює того, скільки вам потрібно.

Оскільки вартість твердотільної пам'яті за останні роки знизилася, ви можете ефективно подвоїти обсяг пам'яті телефону за мінімальну плату. Наприклад, на момент написання цієї новини різниця між Samsung Galaxy S23 зі 128 ГБ та моделлю з 256 ГБ становила всього 60 доларів.

Хмарне сховище - ще одна функція, яку потрібно враховувати. Багато брендів смартфонів сьогодні пропонують безкоштовне сховище, і ви можете легко розширити цей обсяг за невелику щомісячну плату. Якщо ви знаєте, що зберігатимете багато файлів у сховищі, можливо, вам не потрібнен телефон з великим обсягом внутрішньої пам'яті.

Перевірка обсягу пам'яті, що використовується на Android

Введіть “Сховище” у рядку пошуку Android

Натисніть "Сховище" в нижній частині екрану

Тепер ви повинні побачити максимальний обсяг пам'яті телефону та доступний простір. Звідси можна видалити документи, програми та багато іншого, щоб звільнити місце.

Перевірка обсягу пам'яті, що використовується на iPhone

Відкрийте програму “Налаштування”

Натисніть "Загальні"

Натисніть пункт "Сховище iPhone"

Чи потрібні мені 64 або 128 ГБ у телефоні

В даний час більшість телефонів оснащені як мінімум 64 ГБ вбудованої пам'яті, а багато нових пристроїв Android починаються зі 128 ГБ. Хоча на папері будь-який з цих обсягів може відповідати вашим потребам, важливо пам'ятати, що ви не матимете доступ до всієї пам'яті пристрою.

Операційна система, встановлені програми та інше системне програмне забезпечення займають значну частину внутрішньої пам'яті, і ця частка збільшуватиметься з часом у міру завантаження нових оновлень програмного забезпечення.

Крім ціни та хмарного сховища, слід враховувати, для чого ви використовуватимете свій телефон. Якщо ви часто граєте в мобільні ігри та/або робите багато фотографій високої роздільної здатності, вам знадобиться щонайменше 128 ГБ.

Однак якщо ви не використовуєте багато програм, а більшу частину контенту (наприклад, фільми та музику) дивитесь в потоковому режимі, вам, ймовірно, буде достатньо 64 ГБ.

Якщо ви все ще не впевнені, який обсяг пам'яті вам знадобиться на наступному купленому телефоні, подивіться на поточні показники використання.

Скільки внутрішньої пам'яті має середній телефон

Кожен смартфон поставляється з певним об'ємом внутрішньої пам'яті, і протягом останнього десятиліття цей обсяг значно збільшився. Якщо у 2012 році телефон з 32 ГБ був верхньою межею того, що можна було купити, то зараз Samsung Galaxy S23 поставляється з мінімальним обсягом пам'яті 128 ГБ.

На більш високих рівнях більшість популярних брендів смартфонів тепер пропонують моделі із 256 ГБ, 512 ГБ і навіть 1 ТБ.

Слід пам'ятати, що внутрішню пам'ять не можна збільшити чи зменшити. Якщо у вашому телефоні немає слота розширення для картки microSD або іншого зовнішнього накопичувача, ви будете змушені використовувати тільки ту пам'ять, з якою постачається телефон.

Основна перевага внутрішньої пам'яті полягає в тому, що вона дозволяє зберігати дані локально для автономного доступу. Хоча хмарне сховище - чудовий ресурс для зберігання фотографій, відео та інших файлів, ви не зможете отримати доступ до них без Wi-Fi або мобільного підключення.