Каким мылом лучше мыться - жидким или твердым?

Как правильно выбрать твердое мыло

Выбирая твердое мыло, важно быть внимательным и проверять наличие логотипов, подтверждающих его происхождение, поскольку некоторые продукты содержат синтетические поверхностно-активные вещества, которые могут быть вредными.

Некоторые добавки или красители могут раздражать кожу или спровоцировать аллергические реакции.

Качественное твердое мыло должно сохранять преимущества входящих в его состав растительных масел и, прежде всего, соответствовать типу кожи, для кого оно предназначено.

Что касается экологичности, то здесь твердое мыло имеет преимущество. Все потому что пластиковые упаковки наносят вред воде и грунтам.

Жидкое мыло

Такое мыло производится путем растворения твердого мыла в воде, а затем к нему добавляется аммиак для достижения нужной консистенции.

Средство состоит преимущественно из тех же компонентов, что и твердое мыло, однако в его составе также есть гидроксид калия вместо гидроксида натрия.

Мыло обычно содержит ароматизаторы, красители и обязательно консерванты. Именно они часто вызывают аллергии.

Жидкое мыло считается более гигиеническим, чем твердое из-за того, что не нужно касаться его поверхности, как в случае с твердой формой. Предполагается, что грязь и микробы остаются на поверхности твердого кусочка мыла.

Разница между твердым и жидким мылом заключается в физической структуре и способе использования.