Каким должен быть идеальный семейный стол на Святвечер: советы родителям и детям любого возраста

Ответы на эти и другие "рождественские" вопросы РБК-Украина дала эксперт по коммуникации, исследовательница истории и традиций Украины Вероника Чекалюк.

Две главные традиции Святвечера в Украине

Святвечер - это особый момент в семейном кругу, когда вся семья собирается вместе. По словам Чекалюк, важно не только придерживаться традиций, но и создавать атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя частью праздника.

"Основная идея праздничного стола на Рождество - это сочетание древних традиций и современных подходов, чтобы каждый гость имел возможность насладиться и праздничными блюдами, и атмосферой. На Святвечер в Украине существует важная традиция почитания памяти умерших. Это время, когда, согласно народным обычаям, семья вспоминает тех, кого уже нет среди живых, и отдает им дань уважения", - рассказывает она.

Одной из главных традиций является свеча на праздничном столе. Свеча символизирует душу умершего родственника, которая в это время, по верованиям предков, приходит в семью. Обычно ее ставят на столе перед началом праздничного ужина или рядом с окном, чтобы души умерших могли найти свой путь домой. Свеча должна светить до конца вечера, поскольку она олицетворяет свет и память об умерших

Также, на праздничный стол ставят символическую дополнительную порцию еды для душ умерших родственников. Это может быть кутья, вареники, хлеб или другие блюда, которые были любимыми у усопших. Еда символизирует продолжение родственных связей и является знаком почитания и памяти о тех, кто ушел. В некоторых регионах Украины на Святвечер также оставляют окна или двери открытыми, чтобы души умерших могли войти и присоединиться к семейному ужину. Семья будет молиться за упокой их душ и за благополучие своих близких.

"Эти традиции являются важной частью празднования Рождества в Украине и помогают сохранять связь между поколениями, напоминая о том, что память о наших родных живет в нашей культуре и семейных обрядовых практиках", - отмечает Чекалюк.

Вероника Чекалюк (фото из личного архива исследовательницы)

Каким должен быть праздничный стол?

Эксперт напоминает: на Святвечер готовят 12 постных блюд, среди которых борщ, кутья, вареники, грибной суп и рыба. Но главное - сохранить вкус и аутентичность блюд, одновременно предлагая варианты для новых поколений, спросите детей об их любимых блюдах и позаботьтесь о них. Традиционные блюда можно сочетать с новыми кулинарными идеями, чтобы привлечь к празднику младшее поколение.

Идеальное праздничное застолье - это сочетание внимания к каждому гостю, развлечений и праздничной атмосферы.

"Для малышей стоит создать интересную, интерактивную атмосферу за столом. Они могут быть привлечены к украшению блюд или даже приготовлению некоторых элементов блюд", - советует эксперт.

Для взрослых особое значение имеют совместные беседы и создание комфортной атмосферы.

Стоит сделать акцент на организации праздничных игр и конкурсов для детей, это поможет сохранить интерес маленьких гостей во время ужина. Современные технологии, такие как проекции или видео-сессии, также могут добавить интересную нотку в праздничную программу, продемонстрировать можно архив фотографий, или красивые фотографии Рождества.

"Для родителей важно додумать как в ваших условиях можно организовать праздничный стол: наполнить дом вкусными блюдами, создать атмосферу единства и радости на ужине", - отмечает эксперт.

Стоит учитывать вкусы и пожелания каждого члена семьи, чтобы праздничный обед был для всех комфортным. Вероника советует также включить в праздничное меню блюда, соответствующие различным диетическим ограничениям - это позволит каждому чувствовать себя комфортно и празднично.

Эксперт отмечает: важно готовить праздничный стол вместе.

"Совместное приготовление блюд - это интересное занятие и способ укрепить семейные связи и создать атмосферу тепла и единства", - объясняет автор книг "Їжа як комунікація" и"Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим".

Важно, по словам эксперта, привлекать старших членов семьи к приготовлению таких традиционных блюд, как Рождественская кутья.

"Кутью надо готовить именно старшим членам семьи, ведь вместе с этим блюдом передается мудрость рода, история и традиции, которые являются основой семейного единения", - добавляет она.

Праздничный стол на Святвечер и Рождество - это не просто еда

Благодаря тщательной подготовке, вниманию к деталям и желанию создать комфорт для всех гостей, праздничный стол станет центром праздника и символом семейного единства.

"Во время одного из моих мастер-классов с аудиторией мы с друзьями провели увлекательный эксперимент, который я называю "эффект иллюзии". Я всегда подчеркиваю, что подача еды и атмосфера, в которой мы едим, влияют на наш аппетит, настроение и восприятие блюд", - говорит Вероника и приводит пример интересного эксперимента, который заключался в подаче одинаковых блюд в разном оформлении.

Одна часть была сервирована красиво - с элегантными тарелками, тщательно подобранными декорациями и тёплым, мягким освещением. Другая часть блюд была подана в менее привлекательном виде: без особого декора и под холодным, тусклым светом.

"Каждый раз я выбираю новое блюдо: кашу, салат, блины и т.д... Один из примеров эксперимента включал приготовление омлета. Мы взяли три яйца и приготовили их одинаково, эти омлеты были одинаковы на вкус, но оформили к столу их по-разному. Первая тарелка была со щербинкой и не совсем чистая, где яйцо неопрятно лежало вместе с зеленью и овощами небрежно порезанными, размещенными отдельно, хаотично. Вторая тарелка была чистая, но яйцо лежало в окружении разрезанных пополам овощей и пучка зелени. Третья тарелка была изысканной из уникального фарфора, на которой художественно было выложено яйцо с овощами и зеленью, оформленная льняными салфетками. Как вы думаете, какую подачу блюда выбрали мои гости во время мастер-класса?" - комментирует Вероника.

Конечно же, ту, которая была эстетически подана.

Подача блюд - важная составляющая праздничного стола и настроения (фото предоставлено Вероникой Чекалюк)

Продолжая экспериментирование, участники мастер-класса решили "поиграть с освещением", меняя свет (свечи, прожектор, приглушенный свет, темнота). Все увидели, как одно и то же блюдо может приобрести совсем другое восприятие.

Оформление блюд играет большую роль в атмосфере праздника (фото предоставлены Вероникой Чекалюк)

В своей книге "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим" эксперт отмечает: привлекательное оформление и хорошее освещение создают положительные эмоции, возбуждают аппетит и формируют желание попробовать блюдо. Когда еда подана красиво, с четким акцентом на детали, она выглядит аппетитно и даже обычные блюда кажутся особенными

Концентрация на еде происходит благодаря таким аспектам:

Наслаждение ароматом еды.

Освещение, атмосфера и подача: эстетика оформления.

Приветливость хозяев и тех, кто пригласил на угощение.

Неторопливость в потреблении, наслаждение каждым кусочком, взаимодействие вкуса и аромата.

"Непривлекательно поданные блюда или те, что находятся под плохим освещением, могут вызвать отвращение и убить аппетит. Этот контраст доказывает, насколько важно учитывать атмосферу и оформление еды. Когда мы видим свежую, красиво эстетически оформленную еду, у нас возникает желание есть, настроение улучшается. А если сталкиваемся с неприветливым хозяином, непривлекательно оформленным столом и неудачно поданными блюдами, это может вызвать отвращение и желание покинуть место без еды. Человеческие инстинкты доказывают - мы предпочитаем эстетически приятные и комфортные условия. Давайте готовить трапезы так, чтобы они нравились и нам, и тем, кого мы приглашаем. Заботьтесь об уюте. Делайте приятными каждое потребление пищи. Наслаждайтесь коммуникацией, смакуйте свою жизнь и будьте счастливы", - резюмирует Чекалюк.

Обложка книги "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим"