Семейный ужин - это не просто процесс приема пищи, а важный момент для укрепления родственных связей и эмоционального здоровья.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказала кандидат наук по социальным коммуникациям, автор книг "Їжа як комунікація" и "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим" Вероника Чекалюк.

Как превратить семейный ужин в терапию и почему это важно

По словам эксперта, чтобы превратить вечер в терапию, необходимо создать атмосферу поддержки и внимания каждому члену семьи.

"Это значит, что во время ужина важно поесть в гармонии, сосредоточившись на еде, а затем выслушать друг друга, обсуждать события дня и даже просто смеяться вместе. Идеально, когда каждый может поделиться своими переживаниями без порицания", - говорит Вероника.

Чекалюк также отмечает: важно, чтобы еда была приготовлена с любовью и заботой.

"Сам ужин - это возможность для совместного переживания важных моментов в жизни каждого члена семьи, это ценно", - добавляет она.

Добавим, что семейный ужин - это не просто прием пищи, а важная инвестиция в будущее вашей семьи. Уделяя время общим трапезам, вы укрепите родственные связи, улучшите эмоциональное здоровье и создаете незабываемые воспоминания.

В книге "Їжа як комунікація" Вероника также советует не бояться менять традиционные рецепты, ведь новые блюда могут стать не только вкусными, но и отличными поводами для коммуникации в семье.

Отметим, что в своих книгах Чекалюк исследует глубокую связь между едой и нашими эмоциями, культурными кодами и социальными взаимодействиями. Автор раскрывает, как через выбор продуктов, приготовление блюд и способ подачи мы передаем информацию о себе и своих чувствах.

Также специалист на страницах своих книг предлагает практические советы, как использовать язык пищи для построения крепких отношений с окружающими, делится секретами успешных переговоров, деловых обедов, романтических ужинов и т.д.

Книгу "Їжа як комунікація" можно приобрести в Украине и за границей (фото предоставлено автором)