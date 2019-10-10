Королева спорт-шику: Кім Кардашьян у стильному вбранні вирушила на шопінг з бабусею

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна знаменитість відкрила сезон різдвяного шопінгу

Кім Кардашьян днями вирушила в Єреван. У плани відомої теледиви і зірки Instagram входила участь у 23-му Всесвітньому конгресі інформаційних технологій WCIT 2019. Крім цього, вона хоче віддати данину своїй Батьківщині і залагодити деякі бізнес-питання. Як розповіла Кім в інтерв'ю, вона має намір почати продаж парфумів і білизни в рідних краях.

Кім вирішила віддати данину Батьківщині (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще один важливий захід – хрещення молодших дітей. Таїнство відбулося в Першопрестольному Святому Ечміадзіні. Як повідомляють інсайдери, все йшло строго за правилами без будь-яких "особливих церемоній". Дітям дали вірменські імена: 3-річний Сейнт отримав при хрещенні ім'я Григір, однорічна Чикаго – Ашхен, а малюк Псалм – Вардан. Нагадаємо, 6-річна Норт була хрещена також у вірменській церкві ще в 2015-му році в Єрусалимі.

В честь таку події у Вірменії прибула і старша сестра Кім – Кортні, яка також прихопила всіх трьох дітей.

Кім на шопінг (фото: instagram.com/kimkardashian)

У перервах же вона не забуває зустрічатися з рідними і займатися суто жіночими справами. Приміром, разом зі своєю бабусею вона вирішила влаштувати шопінг. Зірка опублікувала кілька кадрів, де вони позують удвох. "Різдвяні покупки роблять мене щасливою в будь-який час року. Особливо з моєю бабусею MJ", – написала Кім під фото.

Кім обожнює одяг у спортивному стилі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для походу по магазинах вона вибрала максимально комфортний образ. Ансамбль склали спортивні штани, худі, куртка кольору хакі та білі кросівки. Доповнили їх яскравий макіяж і бездоганна укладання. Бабуся була одягнена не менш стильно: чорні широкі штани, червоний джемпер, лофери йому в тон, а доповнювала наряд трендова підвіска у вигляді ключика.

Фолловери зірки засипали її компліментами, називаючи "королевою" і "богинею". За пару годин фото набрали понад мільйон лайків і багато тисяч коментарів. Що ж, саме через свою пристрасть до сім'ї Кім багато в чому і заслужила любов своїх фолловерів.