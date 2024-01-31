Ким Кардашьян перевоплотится в Элизабет Тейлор: что известно

Ким Кардашьян решила попробовать себя сразу в двух новых амплуа. Модельер продюсирует фильм об Элизабет Тейлор и, собственно, сама и сыграет ее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.

Каким образом Ким Кардашьян превратится в Элизабет Тейлор

Ким Кардашьян собирается выступить в новом амплуа - она станет исполнительным продюсером и главной актрисой в фильме о легендарной Элизабет Тейлор.

Ким вместе с большой командой профессионалов будет работать над созданием трехсерийного документального фильма, получившего рабочее название "Элизабет Тейлор: Бунтарская суперзвезда".

Фильм разработан по заказу BBC и снят оскароносным продюсерским домом Passion Pictures.

Мини-сериал глубоко погрузится в мастерство и технику Тейлор, как великой актрисы, он расскажет о том, как она завораживала зрителей, а также сюжет раскроет тему изменений, которые Тейлор внесла в отношения между зрителями и звездами.

Ким Кардашьян сыграет Элизабет Тейлор (фото: Кинориум)

Также кинолента раскроет темы о том, как актриса полностью сменила Голливуд, трансформируя при этом себя и как она стала самой высокооплачиваемой в мире, а также о деятельности Тейлор вне сцены - запуске собственной парфюмерной линии, активной борьбе со СПИДом и благотворительной деятельности.

Стоит напомнить, что Кардашьян посчастливилось взять интервью у Элизабет Тейлор незадолго до ее смерти в 2011 году.

Именно поэтому она планирует показать влияние женщины-легенды на мировую киноиндустрию и раскрыть Элизабет как интересную личность, женщину, актрису, то есть, показать неизвестные грани актрисы всему миру через годы.

Возможно, именно через личное знакомство Ким решила не только продюсировать ленту, но и быть главной фигурой в ней, которая позволит передать всю запланированную информацию о Тейлор.

Ким Кардашьян сыграет Элизабет Тейлор (фото: Кинориум)